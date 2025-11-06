2026年、再び始まる壮大な物語――と銘打って、ドラマ「VIVANT」（TBS）の公式ホームページで続編のキャストが発表されたのは10月21日のことだった。この日から始まったザワつきが、未だ収まりを見せていない。

＊＊＊

日曜劇場「VIVANT」が評判を呼んだのは2023年。豪華出演陣に加え、壮大なコビ砂漠などでのモンゴルロケは2カ月に及び、制作費は1話あたり1億円とも言われた。演出を務めた福澤克雄氏が当時から続編の可能性を話していたため、それが決定したことに驚きはなかった。

ところが、堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ……前作より続く豪華出演者が発表された際、ネット上で大騒ぎとなったのが「飯沼愛がいない」ことだった。彼女は天才ハッカー“ブルーウォーカー”こと太田梨歩役を演じ、最終的には乃木（堺）たち“別班”に協力する重要な役割を担って注目された。だが、続編では彼女の役を花岡すみれが演じると発表されたのだ。業界関係者は言う。

「ネット上では『飯沼に何かあったのか？』とも言われましたが、所属事務所の田辺エージェンシーが女性誌にコメントを出したことで、さらに火に油を注ぐこととなってしまいました」

田辺エージェンシーのコメントは以下の通りだ。

《弊社所属の“飯沼愛”に関しまして、現在、本人との所属契約は令和8年3月31日をもって契約満了の予定でございます。これに伴い、現時点におきましては、飯沼の出演そのほか活動に関し、弊社は関与しておりませんことをご報告申し上げます》（「週刊女性プライム」10月21日配信より）

「来年3月末までの契約なら、現在の活動は把握しているべきですがそれもない。彼女のインスタグラムは9月29日の投稿が最後で、その内容も彼女がパーソナリティーを務めるラジオ番組『飯沼愛の「明日、恋するために…」』（TBSラジオ）の最終回を伝えるものでした。このまま芸能界からフェードアウトしてしまうのではないかとも噂されています」

そもそも飯沼はどのような経歴の持ち主なのだろう。

「田辺エージェンシーと秋元康氏が組んで21年にスタートしたTBSのオーディション番組『TBSスター育成プロジェクト 私が女優になる日』で、約9000人の応募者の中から最代のグランプリに選ばれたのが飯沼でした。優勝者に約束された主演デビュー作は深夜ドラマ『この初恋はフィクションです』に決まり、所属はもちろん田辺エージェンシーとなりました。22年には山崎賢人が主演の日曜劇場『アトムの童』にも出演し、翌年に決まったのが『VIVANT』でした」

順風満帆と言っていい。

終活の影響？

「ところが、主演の堺も田辺エージェンシーの所属だったため、バーター出演などと揶揄する声も上がっていました。確かにバーター的な側面もあったでしょうが、田辺エージェンシーとTBSが企画に入ったオーディションでデビューした女優ですから、TBSで売り出そうとするのは当然のこと。しかも、演出の福田さんはこのオーディーション番組でも演出を務めていましたから、『VIVANT』に出演するのは当然の成り行きという見方もできました」

ではなぜ、彼女は事務所を辞め、「VIVANT」の続編に出演しないのだろう。

「昨年7月期に主演した『南くんが恋人!?』（テレビ朝日）が失敗したためという声もあります。“芸能界のドン”と呼ばれる田辺エージェンシーの田辺昭知会長の顔もあって実現した仕事でしたが、平均世帯視聴率3・8％（ビデオリサーチ調べ）という結果になってしまいましたから」

作品が悪かったとの声もあるが……。

「だとしても、それで田辺さんの心境に変化があったのか。また、この11月に87歳となる田辺さんの“終活”が影響しているのではないかとも言われています」

田辺会長はもともとGSバンド「ザ・スパイダース」のドラマーかつバンドリーダーとして、堺正章、井上順、かまやつひろし、井上孝之（現・堯之）、大野克夫らを率いたことで知られる。

経営者たちの世代交代

「それ以前は、ホリプロ創業者で今年93歳になった堀威夫さんがリーダーを務めるロカビリーバンド『スウィング・ウエスト』のドラマーだったそうです。田辺さんはホリプロ創業当時の所属タレントの一人でもあり、その後、メンバーを集めて結成したのが『田辺昭知とザ・スパイダース』でした」

堀氏もバンドマン出身だったとは意外だ。

「先輩である堀さんの仕事を見ていたんでしょうね。スパイダース時代に田辺さんはホリプロの一角に事務所スペース、といっても電話と机だけだったそうですが、それを提供してもらって芸能プロ『スパイダクション』を立ち上げて独立。プレイングマネージャーとして活動を始めました。これが後の田辺エージェンシーです」

所属タレントが100人を超えるホリプロと比べ、田辺エージェンシーは少数精鋭であることで知られる。

「対照的ですね。田辺エージェンシーからは22年に堺雅人も独立し、現在はタモリさんと永作博美、そして飯沼と同じく『TBSスター育成プロジェクト』でグランプリを獲得した幸澤沙良の4人が所属するだけで、マネージャーも3人しかいないそうです」

さらに、来年には飯沼も離れるというわけだ。さらに縮小化ということか。

「田辺エージェンシーの稼ぎ頭であるタモリさんも引退を口にしていますからね。先輩の堀さんも会社の経営は息子たちに任せ、すでに第一線から引いてますし、田辺さんも昨年2月に社長の座を譲り会長となりました。それ以前から、秘書や運転手や社員に早期退職を促したりしていたそうです」

飯沼もその一環ならいいのだが……。

「スパイダースのメンバーだったかまやつさんも井上堯之さんも亡くなりました。さらに田辺エージェンシーから独立してケイダッシュを作った川村龍夫氏が今年7月に84歳で亡くなり、川村氏と高校の同級生でやはり“芸能界のドン”と呼ばれたバーニングプロダクションの周防郁雄氏も昨年、脳梗塞を患って相談役会長になりました。日本の芸能プロの創設者たちが、次世代に会社を譲る時が来ています」

