お腹＆脚の贅肉をまとめて撃退！１日５分【代謝を上げて細見えを叶える】簡単ポーズ

「お腹まわりの贅肉が落ちにくくなった」「脚のむくみが取れない」と悩む大人世代の女性におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【マッチェンドラ】のバリエーションポーズ。座った状態から体をねじり、さらに片脚を持ち上げるバリエーションを加えることで、腹筋や太ももの筋肉を一気に刺激します。代謝を高めながらお腹の引き締めと脚のスッキリ感を同時に叶えられるのが魅力です。

体をねじってお腹の深部までアプローチ


マッチェンドラのポーズは、体を深くねじる動きが特徴。お腹の奥にある腹斜筋を中心に、インナーマッスルをしっかり刺激します。

腹部の血流を促すことで代謝が上がり、内臓の働きも活発に。結果として“ぽっこりお腹”の解消や、冷えの改善にも効果的。また、姿勢を正して行うことで背中からウエストにかけてのラインも整い、自然と上半身にメリハリが生まれます。

マッチェンドラ〜脚を上げるバリエーション〜


（１）床の上に両脚を伸ばして座る



（２）右足裏を、左手でつかんで右ひざを斜め上へ伸ばす



（３）右手を開いて右方向へ上半身をひねり、ひねりきったところで３〜５呼吸（約30秒間）キープする



続けて反対側も同様に行います。なお、期待する効果をしっかり得るためには「キープ時に力みで体の軸が傾かないようにすること」がポイントです。お腹太りの予防策として、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴３年）＞

