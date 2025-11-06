「漁師が日本から消滅する！」スルメイカ“獲れすぎ”で休漁に漁師が困惑…水産庁が漁獲可能量を増やす方向で議論

“豊漁”で漁獲枠を超えたという理由で、北海道のスルメイカ漁が2026年3月まで、「休漁」となった。

長い不漁から約10年ぶりの回復だったが…地元の漁業関係者に戸惑いや憤りが広がっている。

「できればイカが安くなって欲しい」

鉄板の上で焼かれるスルメイカ。

今このスルメイカをめぐって、漁の現場が揺れている。

梶谷直史アナウンサー：

あぁ良い色に焼けていますね、焦げ目がついています。この香ばしい香り、食欲をそそります。

この店では、スルメイカを丸ごと焼き上げた見栄えから、イカ焼きがSNSを通じて人気となり、看板メニューとなった。

梶谷直史フィールドキャスター：

海の良い香りがしてきます。外はこんがり、中はフワッとしています、おいしい。

タイからの観光客：

おいしいです。

フランスからの観光客：

これ好きです。フランスにはないです、初めて食べました。おいしい！

しかし、このイカ焼き、価格が高騰し過ぎたため、メニューから外した時期もあったという。

アメ横酒場 山賊海賊アメ横センタービル店・中村将哉店長：

サイズ落としたり、価格の交渉をしたりして何とかやっているという状況です。味は特に問題ないので大丈夫です。

画面左が去年のサイズのイカ。右が現在、提供しているサイズ。

アメ横酒場 山賊海賊アメ横センタービル店・中村将哉店長：

（スルメイカの）量が取れてるのは承知の上なんですけど、できればイカが安くなって欲しい。

スルメイカは、2016年以降、不漁が続いていたが、2025年は約10年ぶりに回復。

ところが、“イカの街”北海道・函館市の鮮魚店を10月に取材したところ、店頭には「今年 最後の『いか』になるかも」との思わせぶりな言葉が…。

紺地鮮魚・紺地慶一さん：

なんか、漁獲枠があるんだって…本当に憤りを感じているのは、たぶん漁師さんが一番…。10年ぶりぐらいで、やっと（豊漁）…やっと…かわいそうだ。

約10年ぶりの“豊漁”により、漁獲枠を超えたという理由で、北海道のスルメイカ漁が2026年3月まで、「休漁」となったのだ。

漁協が開いた説明会では、突然決まった「休漁」に漁業者から戸惑いの声が相次いだ。

イカ漁師：

こんなことあっていいの。明日から給料出ないって言われたらどうする？“獲れ（るようになっ）て良かったね”っていうことがない制度って、おかしい。

イカ漁師：

こんなことしてたら、個人の漁師なんて日本から消滅する。

こうした状況の中、水産庁は5日、最新の資源評価を踏まえ、2025年の漁獲可能量を増やす方向で議論している。

漁業関係者は、議論の行方に大きな関心を寄せている。

（「イット！」11月5日放送より）