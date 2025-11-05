世界一パレード後のホームパーティーで大盛り上がり

野球以外に別の才能を見せつけた。3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ連覇のパレードで、ドジャースの選手たちは地元ファンと歓喜を分かち合った。パレード後のパーティーで、フレディ・フリーマン内野手が披露した特技に驚きの声が広がっている。

ムーキー・ベッツ内野手のTikTokアカウントでは、エンリケ・ヘルナンデス内野手に促されて、ダンスフロアで派手な動きを見せるフリーマンの様子が紹介された。大音量に乗せられたフリーマンは小刻みなステップを踏みながら中央に歩み寄ると、前方へ崩れ落ちるように倒れた瞬間、体を波のようにくねらせながら前進。ダンスなどで「ワーム」と呼ばれる動きを披露した。

この意外な特技に米メディアも大盛り上がり。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」は公式X（旧ツイッター）に「フリーマンはマシーンだ」と投稿。MLB公式サイトのX（旧ツイッター）は「フリーマンがワームをやるところは必見の映像だ」と煽った。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」は「フリーマンがこんなことできるなんて、全く知らなかった」とコメント。米メディア「バースツール・スポーツ」と「ワールドシリーズ3度制覇は、フリーマンの最高の快挙ではない」と、まだまだ偉業が続くことを強調。36歳のベテランが見せた意外な一面が、ワールドシリーズ連覇の余韻をさらに盛り上げていた。（Full-Count編集部）