菜々緒が魅せる「天使のブラⓇスリムライン」新作♡ナイトジャスミンの煌めきを纏って

トリンプが展開する人気シリーズ「天使のブラⓇスリムライン」から、ホリデーシーズンを彩る2025年秋冬の新作が登場。テーマは、ナイトジャスミンの花の香りを思わせるエレガンスと芯の強さ。刺繍やシルエットに込められた繊細な美しさが、女性の自信を優しく引き出します。モデルの菜々緒さんが纏う新作は、見た目の美しさだけでなく、快適な着け心地も魅力です。

菜々緒が纏う、ナイトジャスミンの輝き

「天使のブラⓇスリムライン」新作は、夜に咲くナイトジャスミンをモチーフにした上品なデザイン。

エンブロイダリーレースには花の中心に星がきらめき、ジオメトリック柄が調和した大人可愛い仕上がりに♡

カップ部分にはボタニカル柄の刺繍が施され、角度によって異なる光沢を放ちます。ホリデーシーズンの特別な装いにぴったりのランジェリーです。

ブルガリの新章♡ メアリー・カトランズが導く「セルペンティ」最新コラボコレクション

美しいシルエットと快適さを両立する進化設計

カップサイドにはエンジェルスリムシートⓇを内蔵し、脇からしっかりバストを寄せてスリムに整える構造。ボーンでサポートしながらも、ファイバーフィルパッドでふっくらボリュームアップを実現します。

背部の生地はリニューアルされ、裏打ちをなくすことで軽やかさと通気性を両立。新しいエンジェルクッションライト素材により、保形性・耐久性に優れたやさしい着け心地を叶えます。

さらに、NEWエンジェルワイヤーで肌当たりもソフトに♪

秋冬の装いに寄り添うエレガンスをあなたに

「きれいごとより、私ごと。」を掲げるトリンプのメッセージに込められた想いは、女性が自分らしさを大切にしながら輝くこと。

「天使のブラⓇスリムライン」新作は、そんな日常の中にそっと自信を灯すランジェリーです。

ナイトジャスミンのようにしなやかで凛とした美しさを纏い、秋冬のスタイルに華やぎを添えてみてはいかがでしょうか♡