11月3日、夫婦YouTuber『ポンコツらいす☆愛知』が活動休止を発表した。現在、2人が投稿した動画が“児童虐待”を疑われ、波紋を呼んでいる。

『ポンコツらいす』は、27歳の夫・こうせいと40歳の妻・まりこによる13歳差の夫婦YouTuber。まりこは別の男性との間にできた中学生の長男と小学校4年生の長女を持ち、こうせいと再婚。こうせいとの間にも子どもが生まれ、家族5人の日常を発信している。そんな夫婦が炎上したのは、10月27日にTikTokにアップされた動画だ。

「カメラを持ったまりこさんが、自宅にいるこうせいさんに向かって『結婚するとき、連れ子邪魔じゃなかった？』と質問しました。こうせいさんの横には、まりこさんの連れ子で長女のヒカちゃんもいたのですが、こうせいさんは『邪魔とは思わなかったけど、邪魔だったかもね』と回答。続けて、『（連れ子が）いるのといないのとではさ、身軽さは違うじゃん？ お金もかかるし、時間も取られるし』と話しました。

現在は子どもと一緒にいられる楽しさもあると明かしたものの、娘の前で邪魔者扱いするような発言が物議を醸したのです。また、4月のInstagramでも、こうせいさんがヒカちゃんを『親子っていうか妻』と紹介し、まりこさんも『一夫二妻』と同調する様子も拡散され、SNSでは娘に対する虐待を疑う声が上がり、炎上する騒ぎとなりました」（芸能記者）

夫婦は11月2日に投稿した動画で、自宅に視聴者から通報を受けた警察官が来たことを告白。「連れ子」発言はネタの一つだったと釈明したが、批判は収まらず、翌日に活動休止を発表したのだ。この騒動によって、ポンコツらいすの過去のYouTubeのショート動画にも注目が集まっている。

「10月26日に投稿された動画で、こうせいさんが道端に生えた“くっつき虫”を見つけた後、『最大のくっつき虫は俺』と言って、ヒカちゃんを後ろからがっしり抱きしめたのです。こうせいさんとカメラを回したまりこさんは笑っていましたが、ヒカちゃんの顔は強張っていました。こうせいさんは『ごめんね』と言いながら、彼女の髪の毛を何度も撫でていたのです」（同前）

こうせいが娘を抱きしめる動画のコメント欄には、

《気持ち悪すぎる》

《娘さんめっちゃ嫌がって逃げたのに無理矢理抱きついてるの有り得ない》

《小5でこれはマジでない》

など、厳しい声があがっている。一連の騒動で、娘のヒカちゃんが心配されているようだ。

「“抱きつき動画”以外にも、こうせいさんがヒカちゃんに密着したり、一緒に風呂に入ろうと誘うなど、娘に対する過剰ともとれるスキンシップが見られます。炎上後の11月1日に両親と一緒に出演した動画で、ヒカちゃんは『触られるの嫌じゃない』と話していましたが、年ごろの娘に対する、こうせいさんの行動に違和感を覚える人も多かったようです」（前出・芸能記者）

親として、子どもたちには“ポンコツ”ではない姿を見せてほしいところだが……。