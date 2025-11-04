大人気「焼肉きんぐの福袋2026」の追加抽選受付が始まってるよ〜。狙ってる人は急げ〜！
焼肉きんぐは、2025年11月4日から14日まで、「焼肉きんぐの福袋2026」の追加抽選受付を開始しています。
クーポンだけで元が取れるお得な福袋
追加の応募対象店は以下の通り。
焼肉きんぐ 酒田店(山形県)焼肉きんぐ 仙台一番町店(宮城県)焼肉きんぐ 新潟小新店(新潟県)焼肉きんぐ 新潟駅南店(新潟県)焼肉きんぐ 新津店(新潟県)焼肉きんぐ 長岡店(新潟県)焼肉きんぐ 新潟河渡店(新潟県)焼肉きんぐ 浦和美園店(埼玉県)焼肉きんぐ 梅島店(東京都)焼肉きんぐ 横浜栄店(神奈川県)焼肉きんぐ 多治見店(岐阜県)焼肉きんぐ 京都桃山店(京都府)焼肉きんぐ 1号線京都横大路店(京都府)焼肉きんぐ 名張店(三重県)焼肉きんぐ 今治店(愛媛県)
事前抽選販売となり、焼肉きんぐ公式アプリから申し込みができます。
抽選応募期間は、11月4日から14日まで。
予約販売数が上限に達し次第、受付は終了となります。
数量は1人1個まで。
当選は11月26日以降に公式アプリで発表されます。
なお、当選者への販売期間は2026年1月2日から8日までです。
期限を過ぎるとキャンセル扱いになります。また、受け取り予定日に受け取りせず、受け取り店舗に連絡がない場合は、受け取り予定日から起算して翌々日にキャンセル扱いになります。
前回当選した人は、応募できません。
抽選応募時に受け取り希望店舗を選択いただき、当選後は表示された店舗でのみ購入・受け取りが可能です。
当選者によるキャンセルがあった場合は店頭で販売する場合もありますが、キャンセル待ち受付は実施していません。
「焼肉きんぐの福袋2026」は、4000円分のクーポン券に加え、ここでしか手に入らないオリジナルグッズ4点入ったお得な福袋。
価格は3000円。
・4000円分のクーポン券（500円分×8枚）
店内飲食3000円ごとに1枚使えるお得なチケットセット。有効期限は、2026年1月13日から3月31日までのものと、4月1日から6月30日までのものがそれぞれ4枚ずつ入っています（他の割引券との併用はできません）。
・オリジナルレジカゴ保冷バッグ
買い物時やアウトドアでも便利な保冷バッグ。
・ストリート看板型ルームライト
ユニークなデザインのおしゃれなルームライト。
・肉柄ティッシュカバー
ユーモアたっぷりのデザインで部屋を楽しく演出。
・オリジナルウェットティッシュ
食事時やおでかけに使える実用的なアイテム。
詳細は公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部