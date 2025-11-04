「彼氏かや」木下優樹菜、長女撮影の恋人とのラブラブショット公開「アディダスおそろかわいすぎない？！」
「彼氏かや」木下優樹菜、長女撮影の恋人とのラブラブショット公開「アディダスおそろかわいすぎない？！」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは11月2日、自身のInstagramを更新。恋人とのラブラブショットを公開しました。
【写真】互いに見つめ合うラブラブショット
「2人ともかわいい〜ジャージおそろいいな」「Photo by 長女」とつづり、写真を3枚載せている木下さん。恋人と思われる男性とのツーショットです。1枚目では木下さんは笑顔を見せていて、2枚目では恋人の顔に手を添えて真正面で見つめ合っています。さらに3枚目では自撮りと思われる2人並んで歩く姿の写真も。おそろいのジャージを着て、とても仲良しな雰囲気です。
木下さんの娘と思われるアカウントは「頑張って撮りました」とコメント。ほかには「素敵な写真」「可愛すぎる」「2人ともかわいい〜ジャージおそろいいな」「りーちゃんが撮ってるのも素敵すぎ」「アディダスおそろかわいすぎない？！」「らぶらぶ ほっこり」「彼氏かや」などの声が上がりました。
「おばあちゃんとおぢいちゃんみたいに」9月25日の投稿でも恋人とのデートショットを公開していた木下さん。「朝散歩して…【おばあちゃんとおぢいちゃんみたいに】 ランチというか、、10時過ぎに ブッフェ」と充実した1日になったようです。今後もすてきなプライベートショットが楽しみですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト