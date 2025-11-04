女優の上白石萌音（27歳）が、11月2日に放送されたラジオ番組「望海風斗のサウンドイマジン」（NHKラジオ）に出演。“興味が出てきたこと”について語った。



上白石萌音が番組のゲストとして登場し、大学在学中は課題などに追われていたが、無事卒業できたことで、好きなことができるようになったと話す。



そして上白石が「今、すっごく興味があるのが、植物の名前を覚えたいんですよ。散歩してて、花が咲いてて、これは何とかだねって言いたくないですか？ これ、何の木だね、とか」とコメント。



上白石は「ある一定の年齢になると、植物に興味が出だすって聞いてたんですけれど、早く来たな、って。図鑑を買ったんですよ、植物図鑑、ガチ図鑑です」と語った。