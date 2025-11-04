通算209発ブレグマンは強打堅守の三塁手、村上と岡本と同じポジション

レッドソックスのアレックス・ブレグマン内野手が来季からの2年総額8000万ドル（約123億3200万円）の大型契約を破棄し、フリーエージェント（FA）になったと地元紙ボストン・グローブ紙のピーター・エイブラハム記者が伝えた。

31歳のブレグマンは2016年にアストロズでメジャーデビューし、2017、2022年のワールドシリーズ制覇に貢献した。2019年にはシルバースラッガー賞に輝き、2024年にはゴールドグラブ賞を受賞した堅守も。レッドソックスへ移籍した今季は114試合出場して打率.273、18本塁打、62打点、OPS.822だった。通算成績は10年間で打率.272、1250安打、209本塁打、725打点となっている。

レッドソックスとは今年2月に3年総額1億2000万ドル（約185億円）で契約。2026、2027年は年俸4000万ドル（約61億7000万円）だったが、毎シーズン後に契約破棄権を持っていた。



強打堅守を誇る三塁手がFAとなり、同じポジションで今オフのメジャー移籍を目指すヤクルト・村上宗隆、巨人・岡本和真両内野手の去就に影響する可能性が高い。（Full-Count編集部）