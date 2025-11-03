気候のいい今が始めどき！ ヒップと背中に効く「ダンエク」で理想のバックスタイルへ
ダンスの動きでシェイプアップを目指す“ダンエク”。ようやく夏の暑さも遠ざかり、過ごしやすくなってきたこの頃。食欲が増すこともあり、ボディメイクにはうってつけの時期です。引き締めが難しいヒップと背中に効くダンエクにトライして、健康にもつなげて。
今回、NOSUKEさんが考えてくれたのは、理想のカーヴィなラインを目指すヒップ＆背中のダンエク！
「ダンスにおいて、背中を大きく綺麗に使えるかどうかは、かなり重要なポイントだと僕は考えています。では、背中で魅せるにはどうしたらいいのか。腕から肩甲骨、そして背中まで連動させて大きく使うことが大切になってきます。なので、腕の回転や上げ下ろしを取り入れました。ただ振りの通りに腕を動かすのではなく、肩甲骨をしっかり寄せながら動かすことがポイントです」
首の付け根や肩甲骨まわりについたお肉もスッキリしそう！ さらにウエストをツイストさせたり、クッと力を入れたりすることで、綺麗な曲線を描くバックスタイルへと近づいて。
PLAY LIST
BPM（Beat Per Minute）の数字が大きい＝スピードが速いほど負荷が増す。
SLOW
Be Fine/Madeon
フロリジナル/Mrs. GREEN APPLE
10％/香取慎吾
HEART/King & Prince
Fighting（Feat. Lee Young Ji/BSS
FAST
ヒップと背中のダンエク
構えの段階から肩甲骨を寄せて、寄せて、寄せまくる！ 前半は腕を前後に大きく振り腰をひねることで、お尻に負荷を。Team"S"pecial
チームエス 2012年結成。振付、ダンサー、パフォーマンスディレクター、ライブ演出を手掛けるスペシャリストチーム。英語・韓国語圏でも活動中。
Instagramは@teamspecial_official
Official HPNOSUKE
ノスケ ダンサー、振付師としてBTSやMrs. GREEN APPLEなど様々なアーティストのダンサーや振付を手掛ける。「timelesz project」にダンストレーナーとして参加し、全課題曲の振付を担当。愛溢れる言動が大きな感動を呼んだ。
ニット\16,500（ビームス/ビームス 原宿 TEL. 03-3470-3947） Tシャツ\9,680（スローン/ザ ショップ スローン 自由が丘 TEL. 03-6421-2603） パンツ\30,800（ユニバーサルプロダクツ/ワンエルディーケー TEL. 03-3780-1645） 靴\41,800（デイト/ティースクエア プレスルーム TEL. 03-5770-7068）
写真・小笠原真紀 スタイリスト・井田正明（NOSUKEさん） ヘア＆メイク・佐々木れな（ThreePEACE/NOSUKEさん） 美樹（ThreePEACE/minamiさん） 取材、文・小泉咲子
anan 2469号（2025年10月29日発売）より