気候のいい今が始めどき！ ヒップと背中に効く「ダンエク」で理想のバックスタイルへ

ダンスの動きでシェイプアップを目指す“ダンエク”。ようやく夏の暑さも遠ざかり、過ごしやすくなってきたこの頃。食欲が増すこともあり、ボディメイクにはうってつけの時期です。引き締めが難しいヒップと背中に効くダンエクにトライして、健康にもつなげて。

今回、NOSUKEさんが考えてくれたのは、理想のカーヴィなラインを目指すヒップ＆背中のダンエク！

「ダンスにおいて、背中を大きく綺麗に使えるかどうかは、かなり重要なポイントだと僕は考えています。では、背中で魅せるにはどうしたらいいのか。腕から肩甲骨、そして背中まで連動させて大きく使うことが大切になってきます。なので、腕の回転や上げ下ろしを取り入れました。ただ振りの通りに腕を動かすのではなく、肩甲骨をしっかり寄せながら動かすことがポイントです」

首の付け根や肩甲骨まわりについたお肉もスッキリしそう！ さらにウエストをツイストさせたり、クッと力を入れたりすることで、綺麗な曲線を描くバックスタイルへと近づいて。

PLAY LIST

BPM（Beat Per Minute）の数字が大きい＝スピードが速いほど負荷が増す。

SLOW

Be Fine/Madeon

フロリジナル/Mrs. GREEN APPLE

10％/香取慎吾

HEART/King & Prince

Fighting（Feat. Lee Young Ji/BSS

FAST

ヒップと背中のダンエク

構えの段階から肩甲骨を寄せて、寄せて、寄せまくる！ 前半は腕を前後に大きく振り腰をひねることで、お尻に負荷を。

Team"S"pecial

チームエス 2012年結成。振付、ダンサー、パフォーマンスディレクター、ライブ演出を手掛けるスペシャリストチーム。英語・韓国語圏でも活動中。

Instagramは@teamspecial_official

Official HP

NOSUKE

ノスケ ダンサー、振付師としてBTSやMrs. GREEN APPLEなど様々なアーティストのダンサーや振付を手掛ける。「timelesz project」にダンストレーナーとして参加し、全課題曲の振付を担当。愛溢れる言動が大きな感動を呼んだ。