¡¡Ê¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»Ô¤ÎÆïÅÄÂçÂ¢»ÔÄ¹¤¬£³Æü¡¢¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×£³²óÀï¡Ê£´Æü¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÉÔ¾Í»öµ¿ÏÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÍýÍ³¡£¸½Ìò»ÔÄ¹¤Î¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹»²Àï¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆïÅÄ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤´¿´ÇÛ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Ëµª½ÍÀµ¡¢¿®Íê²óÉü¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ê¤É¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢»Ô¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÉÔ¾Í»öµ¿ÏÇ¤ò¼Õºá¡£
¡¡£Í¡½£±½Ð¾ì¼Âà¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨½ÐÍè¤º¿´¶ì¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´À¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇË¾³°¤Î·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÂÀºËÉÜ»Ô¤Ï¡Ö£±£±·î£²Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¿¦°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤È»×¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¡¢¸½ºß»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î½èÊ¬¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¾ÜºÙ¤¬È½ÌÀ¼¡ÂèÂ®¤ä¤«¤Ë¤´Êó¹ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾åµÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á£±£±·î£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÆïÅÄ»ÔÄ¹¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡¦£³²óÀï¤Î½Ð¾ì¤Ï¼Âà¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆïÅÄ»á¤Ï£··î¡¢Ê¡²¬¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ²ÝÄ¹¤È¥³¥ó¥Ó¡Ö»ÔÄ¹²ÝÄ¹¡×¤ò·ëÀ®¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ£Í¡½£±¤ËÄ©Àï¤·¡¢£¹·î¤Î£±²óÀï¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢£±£°·î¤Î£²²óÀï¡ÊÅìµþ¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï£³Æü¸á¸å£³»þ¸½ºß¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç£Í¡½£±½Ð¾ì¼Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆïÅÄ»á¤ÏÅìµþÂçÂ´¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ò¤Ø¤Æ¡¢£²£°£°£³Ç¯¤«¤é½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò£³´üÌ³¤á¤¿¸å¡¢£±£¸Ç¯¤ËÂÀºËÉÜ»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£