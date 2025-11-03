U-17W杯は今大会から“新フォーマット”へ。48か国参加の大舞台に挑む、U-17日本代表の注目プレーヤーは？ 攻撃陣に将来性豊かな選手が揃う
11月３日にU-17ワールドカップがカタールで幕を開ける。廣山望監督が率いるU-17日本代表は隣国であるUAEでのトレーニングを経て、開催地での最終調整に入った。
そんなチームの状態について記す前に、触れておくべき点がある。今大会からフォーマットが一新された点だ。
２年前の前回大会までは２年に１回の開催。24か国の参加で、全試合においてスタジアムを使用していた。しかし、今回から大幅にリニューアル。毎年開催となり、参加国が48か国に拡大され、12組に分かれてグループステージを戦うレギュレーションとなった。
ノックアウトステージには、各組上位２チームと各組３位の上位８チームが進む。ラウンド32からスタートするため、決勝までの最大試合数は１つ増えて８試合となった。また決勝以外の試合は、トレーニング施設で行なわれる点も新フォーマットの特徴だ。
そうした変更点とともに、９月10月にかけて開催されたU-20W杯と同じく、U-17W杯ではFVS（リクエスト方式のビデオ判定）が採用されている。「U-20ワールドカップの情報を共有している」と廣山監督が明かしたように、直近で得た情報をベースにしながら日本は準備を遂行。新たな施策も含め、“新”U-17W杯はどのように大会が進められていくか注目が集まる。
そうした状況下で日本はグループBに入り、３日の初戦でモロッコ、６日の第２戦でニューカレドニア、９日の第３戦でポルトガル代表と対戦する（いずれも現地時間）。
U-20W杯は一線級の選手を呼べていないチームが多かったが、U-17世代は所属クラブで主力に定着していない選手が多い側面と、海外移籍が解禁される前の見本市としての価値も含め、比較的にメンバーを揃えやすい。モロッコとポルトガルもメンバーが揃っており、一筋縄ではいかない難敵だろう。とはいえ、骨がある相手と公式戦で対戦できるのは選手にとって財産になる。真剣勝負の場でしか得られない“本物の強度”や“プレッシャー”を味わえるはずで、強豪国に揉まれてこそ成長スピードが加速するのは確かだ。
いくつかの大前提を踏まえたうえで、今回のU-17日本代表で見るべきポイントは攻撃陣だ。３−４−２−1をベースとするチームにおいて、１トップと２シャドーのポジションには将来性豊かな選手が揃っている。
10番を背負うシャドーのFW吉田湊海（鹿島ユース／２年）はすでにJ１デビューを飾っている注目株。得点感覚が鋭く、裏抜けやミドルシュート、こぼれ球への反応など、様々なパターンでネットを揺らす。170センチだが、クロスに飛び込んでヘディングで決めるシーンも多い。タイプで例えるなら、元日本代表のFW大久保嘉人（C大阪ほか）に近いゴールゲッターだ。
吉田と同じくトップチームデビューを飾り、ACLにも出場したFW浅田大翔（横浜FM／３年）も能力はピカイチ。高校３年生の今季から一足早くプロ契約を結んだ逸材で、裏抜けや安定したポストワークで攻撃を支える。責任感も強く、ゴールへの欲も圧倒的。最前線とシャドーで起用されるストライカーが、世界の舞台でどこまでやれるか楽しみだ。
来季からトップチームに昇格するMF小林志紋（広島ユース／３年）も面白い。前述の２人とはまるでタイプは異なり、チャンスメーカーとして攻撃の潤滑剤となる。受け手にも出し手にもなれるタイプで、相手が嫌がるポジションを取り続けて決定的な仕事を果たす。小林もまたトップデビュー済みで、ACLEにも出場した経歴を持つ。
そして、最後に触れておきたいのが、背番号18を背負うFWマギージェラニー蓮（琉球U-18）だ。代表活動に参加したのは今年９月の候補合宿のみ。それでも、186センチのサイズとアメリカ人の父から譲り受けた身体能力の高さは規格外で、ポテンシャルを感じさせる。速い、強い、高い。国際経験が全くない点は懸念材料だが、ブレイクの可能性はあるだろう。
FW瀬尾凌太（桐蔭学園）、FW谷大地（鳥栖U-18）といった本格派のストライカーがコンディション不良や怪我で招集辞退、離脱となったが、攻撃陣は多士済々。ハマった時の破壊力は凄まじい。廣山監督も手応えを明かす。
「浅田がセンターフォワードもできるというところでは、現状で不安があるかといったら、不安はないです。そういうアクシデントがあっても、最後にいるメンバーが代表チーム。そういう意味では今のメンバーが自信を持ってワールドカップに臨めるだけのメンバー揃えられたなという手応えはあります」
新たなレギュレーションで幕を開けるU-17ワールドカップで勝ち上がれるか。若き日本代表の戦いから目が離せない。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【記事】「韓国人ではなく日本人だと？」“世界王者”が23歳日本代表の獲得に関心で韓メディアは驚愕！「驚異的な成績」「スペイン代表の後釜」
そんなチームの状態について記す前に、触れておくべき点がある。今大会からフォーマットが一新された点だ。
２年前の前回大会までは２年に１回の開催。24か国の参加で、全試合においてスタジアムを使用していた。しかし、今回から大幅にリニューアル。毎年開催となり、参加国が48か国に拡大され、12組に分かれてグループステージを戦うレギュレーションとなった。
そうした変更点とともに、９月10月にかけて開催されたU-20W杯と同じく、U-17W杯ではFVS（リクエスト方式のビデオ判定）が採用されている。「U-20ワールドカップの情報を共有している」と廣山監督が明かしたように、直近で得た情報をベースにしながら日本は準備を遂行。新たな施策も含め、“新”U-17W杯はどのように大会が進められていくか注目が集まる。
そうした状況下で日本はグループBに入り、３日の初戦でモロッコ、６日の第２戦でニューカレドニア、９日の第３戦でポルトガル代表と対戦する（いずれも現地時間）。
U-20W杯は一線級の選手を呼べていないチームが多かったが、U-17世代は所属クラブで主力に定着していない選手が多い側面と、海外移籍が解禁される前の見本市としての価値も含め、比較的にメンバーを揃えやすい。モロッコとポルトガルもメンバーが揃っており、一筋縄ではいかない難敵だろう。とはいえ、骨がある相手と公式戦で対戦できるのは選手にとって財産になる。真剣勝負の場でしか得られない“本物の強度”や“プレッシャー”を味わえるはずで、強豪国に揉まれてこそ成長スピードが加速するのは確かだ。
いくつかの大前提を踏まえたうえで、今回のU-17日本代表で見るべきポイントは攻撃陣だ。３−４−２−1をベースとするチームにおいて、１トップと２シャドーのポジションには将来性豊かな選手が揃っている。
10番を背負うシャドーのFW吉田湊海（鹿島ユース／２年）はすでにJ１デビューを飾っている注目株。得点感覚が鋭く、裏抜けやミドルシュート、こぼれ球への反応など、様々なパターンでネットを揺らす。170センチだが、クロスに飛び込んでヘディングで決めるシーンも多い。タイプで例えるなら、元日本代表のFW大久保嘉人（C大阪ほか）に近いゴールゲッターだ。
吉田と同じくトップチームデビューを飾り、ACLにも出場したFW浅田大翔（横浜FM／３年）も能力はピカイチ。高校３年生の今季から一足早くプロ契約を結んだ逸材で、裏抜けや安定したポストワークで攻撃を支える。責任感も強く、ゴールへの欲も圧倒的。最前線とシャドーで起用されるストライカーが、世界の舞台でどこまでやれるか楽しみだ。
来季からトップチームに昇格するMF小林志紋（広島ユース／３年）も面白い。前述の２人とはまるでタイプは異なり、チャンスメーカーとして攻撃の潤滑剤となる。受け手にも出し手にもなれるタイプで、相手が嫌がるポジションを取り続けて決定的な仕事を果たす。小林もまたトップデビュー済みで、ACLEにも出場した経歴を持つ。
そして、最後に触れておきたいのが、背番号18を背負うFWマギージェラニー蓮（琉球U-18）だ。代表活動に参加したのは今年９月の候補合宿のみ。それでも、186センチのサイズとアメリカ人の父から譲り受けた身体能力の高さは規格外で、ポテンシャルを感じさせる。速い、強い、高い。国際経験が全くない点は懸念材料だが、ブレイクの可能性はあるだろう。
FW瀬尾凌太（桐蔭学園）、FW谷大地（鳥栖U-18）といった本格派のストライカーがコンディション不良や怪我で招集辞退、離脱となったが、攻撃陣は多士済々。ハマった時の破壊力は凄まじい。廣山監督も手応えを明かす。
「浅田がセンターフォワードもできるというところでは、現状で不安があるかといったら、不安はないです。そういうアクシデントがあっても、最後にいるメンバーが代表チーム。そういう意味では今のメンバーが自信を持ってワールドカップに臨めるだけのメンバー揃えられたなという手応えはあります」
新たなレギュレーションで幕を開けるU-17ワールドカップで勝ち上がれるか。若き日本代表の戦いから目が離せない。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【記事】「韓国人ではなく日本人だと？」“世界王者”が23歳日本代表の獲得に関心で韓メディアは驚愕！「驚異的な成績」「スペイン代表の後釜」