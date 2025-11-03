全国10ヶ所のプレミアム・アウトレット（PO）では、11月を「スペシャルな1ヶ月」とし、2つの大規模セールとイベントが開催されます。まず、2025年11月7日(金)〜16日(日)の10日間、全プレミアム・アウトレットで最大80％OFFのPREMIUM OUTLETS® SALE」。さらに、11月21日(金)〜30日(日)には、年に一度のスペシャルな「BLACK FRIDAY（ブラックフライデー）」も開催。「ドラゴンクエスト」コラボイベントやイルミネーションなど、子供連れや家族連れが楽しめる企画も満載です。11月は買い物がおトクになる特別な1ヶ月となります。

アウターやブーツも最大80％OFF！

11月7日(金)から16日(日)までの「PREMIUM OUTLETS SALE」は、全プレミアム・アウトレットで合計約1,030店舗が参加し、アウターやニット、ブーツといった冬のマストアイテムのほか、アウトドアグッズ、キッチン・生活雑貨まで、多彩なラインアップの人気ブランドアイテムが、おトクな価格で手に入るチャンスです。冬物アイテムが一足早く最大80％OFF（りんくう、神戸三田、ふかや花園。他は最大70％OFF）になります。

りんくうプレミアム・アウトレットは開業25周年を記念した「25th Anniversary Sale」、ふかや花園プレミアム・アウトレットは開業3周年を記念した「3rd Anniversary Sale」を同期間に開催します。

さらに、セール終了後の11月21日(金)から30日(日)まで「BLACK FRIDAY」を開催。この期間も全国10ヶ所のプレミアム・アウトレットでおトクな商品が多数登場し、ホリデーシーズン前の買い物を盛り上げます。

「ドラゴンクエスト」とのコラボイベントも同時スタート

JOIN THE QUEST!

11月7日(金)から2026年2月23日(月・祝)まで、スクウェア・エニックスの人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とコラボレーションしたイベント「JOIN THE QUEST!」をスタートします。

「ドラゴンクエスト」のモンスターで装飾されたクリスマスツリーやフォトスポットが登場するほか、巨大なスライムのオブジェなども施設各所に現れ、非日常的な世界観を演出します。主なイベントは以下の通り。

デジタルスタンプラリー

施設内のモンスターを探しだして楽しむことができます。

ポップアップストア

全10施設で同時に「ドラゴンクエスト」を中心としたポップアップストアがオープンします。

限定コラボ商品

人気ブランドと「ドラゴンクエスト」のプレミアム・アウトレット限定コラボ商品が販売されます。

「ウィンターイルミネーション」で冬の非日常を演出

ウィンターイルミネーション（イメージ）

同じく11月7日(金)から2026年2月23日(月・祝)まで「ウィンターイルミネーション」もスタートします。夜にはきらびやかなイルミネーションがあたたかな光に包まれた非日常空間を演出し「ドラゴンクエスト」の世界観とともに、ホリデーシーズンのショッピングを楽しむことができます。

ウィンターイルミネーションのクリスマスツリー（イメージ）

なお、クリスマスツリーの装飾は2025年12月25日(木)までとなります。

「PREMIUM OUTLETS SALE」全国のアクセス情報

全国10ヶ所のプレミアム・アウトレット

「PREMIUM OUTLETS SALE」は11月7日(金)〜16日(日)、「BLACK FRIDAY」は11月21日(金)〜30日(日)、全国10ヶ所のプレミアム・アウトレットで開催されます。主なアクセス方法は以下の通り。

【関東圏】

御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県御殿場市）

JR御殿場線御殿場駅から無料シャトルバスで約15分

（東京・新宿・渋谷・池袋・上野・二子玉川・横浜など首都圏各所から直行バスあり）

佐野プレミアム・アウトレット（栃木県佐野市）

JR両毛線・東武鉄道佐野駅から路線バスで約20分

（JR新宿駅・JR東京駅から高速バスで約90分／王子駅から高速バスで約60分）

あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡阿見町）

JR荒川沖駅東口から路線バスで約22分

酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県印旛郡酒々井町）

JR酒々井駅から路線バスで約15分

京成酒々井駅から路線バスで約20分

JR八街駅・JR榎戸駅から八街市ふれあいバスで約25分

（東京駅・成田空港から直行バスあり）

ふかや花園プレミアム・アウトレット（埼玉県深谷市）

秩父鉄道ふかや花園駅から徒歩3分

（東京・新宿・練馬・川越駅から直行バスあり）

【関西圏】

りんくうプレミアム・アウトレット（大阪府泉佐野市）

JR関西空港線・南海線りんくうタウン駅から徒歩約6分

（関西国際空港・JR大阪駅から直行バスあり）

神戸三田プレミアム・アウトレット（兵庫県神戸市）

JR福知山線三田駅から路線バスで約20分

（新大阪駅・三ノ宮駅・有馬温泉・京都駅から直通バスあり）

【東北圏】

仙台泉プレミアム・アウトレット（宮城県仙台市）

地下鉄南北線泉中央駅から路線バスで約20分

仙台駅からも路線バスで約40分

【中京圏】

土岐プレミアム・アウトレット（岐阜県土岐市）

JR中央本線土岐市駅から路線バスで約15〜18分

JR中央本線多治見駅から路線バスで約30分

（名鉄バスセンターから土日祝・特定日のみ直行バスあり）

【九州圏】

鳥栖プレミアム・アウトレット（佐賀県鳥栖市）

JR鹿児島本線弥生が丘駅から路線バスで約9分

JR鹿児島本線・長崎本線鳥栖駅から路線バスで約15分

西鉄小郡駅・甘木鉄道甘木線小郡駅から路線バスで約 20分

（西鉄天神高速バスターミナルから直行バスあり）

11月のプレミアム・アウトレットは、セールやブラックフライデー、「ドラゴンクエスト」とのコラボイベント、イルミネーションとイベントが満載です。この機会にお近くのプレミアム・アウトレットへ出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：三菱地所・サイモン）

