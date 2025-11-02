イルミネーションイベント「大阪城イルミナージュ」開幕 大阪城や道頓堀など大阪モチーフの作品も
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
大阪城西の丸庭園（大阪市中央区）で11月1日、恒例のイルミネーションイベント「大阪城イルミナージュ2025」が開幕した。
今年のテーマは「豊臣の夢…天下一統」。豊臣が描いた理想と、徳川が実現した未来を、光と音で幻想的に表現する。そのほか、大阪城やたこ焼き、道頓堀をモチーフにした作品、大阪弁を取り入れた演出など、大阪らしさあふれるイルミネーションも並ぶ。
開催時間は17時～22時（ライトアップは21時30分まで）。入場料は大人（中学生以上）＝2,000円、小人（小学生以下）＝1,000円。2026年2月1日まで。
