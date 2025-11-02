ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利。2年連続となる世界一を達成した。今季限りで引退を表明していた37歳クレイトン・カーショー投手はドラマチックにキャリアに幕。シャンパンファイトに挑んだレジェンドは最後の美酒に酔いしれた。

通算223勝を挙げているカーショーは今季限りでの引退を表明し、最後のプレーオフに挑んでいた。そして、WSでは延長18回までもつれた第3戦の12回2死満塁の大ピンチで8番手としてマウンドに立ち、ピンチを脱出。勝利に貢献した。

この日もブルペンで待機し、連投で登板した山本由伸らを盛り立てた。同点の延長11回にスミスの勝ち越しソロが飛び出した際は「オーマイゴッシュ！ オーマイゴッシュ！」と連呼し、我を忘れて狂喜乱舞する姿が中継映像に映し出された。

そのままチームは勝利。カナダのスポーツメディア「ザ・スコア」のブランドン・ワイル記者がXに「クレイトン・カーショーにとって、なんて瞬間だ」とつづって、カーショーが家族とグラウンドで抱擁する様子を公開。目には涙が浮かんでいるように見える。

そして、米放送局「FOXスポーツ」の試合後番組に出演した際には、試合中に叫び過ぎたのか声が枯れていた。試合終了の場面について「実は背中を向けていて1死になったことも分からなかったんだ。ウォームアップしていたから。併殺打でおわったけど、次の打者には自分が投げることになっていたかもしれない」と打ち明け、山本を絶賛した。

「いずれにせよ、これ以上ヤマに言えることはある？ 彼のことが大好きだよ。物凄い才能の持ち主だ。俺たちのために今夜立ち上がってくれた」とし、さらに「全ての選手がそうだ。ショウヘイも短い休みで登板して、スネルもそうだ。このチームの一員でいられて幸せだよ。ドジャースがどれほどの金をつぎ込んだか好きに話せばいい。でも、このチームの選手たちは給料以上の働きをしているぞ。特別なグループだよ」と胸を張った。

サイ・ヤング賞3度、通算223勝を挙げたドジャース一筋18年の37歳レジェンドは最高の形でキャリアに幕を下ろした。



（THE ANSWER編集部）