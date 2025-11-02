¡ÚÅ·¹Ä¾Þ½©¡¿Âç¸ýÅêÉ¼¡Û¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤ÎÃ±¾¡470Ëü±ß¤Ê¤É¡Ö¹â³Û½¸Ãæ¡×¤â¡Ä¡ÄÁ°Æü¤Ë6ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤Î¡È¥Ý¥Ä¥êÂç¸ý¡É½Ð¸½
Âè127²ó¤ÎÂç¸ýÅêÉ¼¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¡£
ÅöÆü¸áÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤¬Ã±¾¡2.9ÇÜ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¡¢¤ä¤äÎ¥¤ì¤Æ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬6.7ÇÜ¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¤µ¤é¤Ë3ÈÖ¿Íµ¤6.8ÇÜ¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨ー¥é¡¢4ÈÖ¿Íµ¤8.5ÇÜ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢5¿Íµ¤8.9ÇÜ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¡¢6ÈÖ¿Íµ¤9.8ÇÜ¤Î¥·¥é¥ó¥±¥É¤ÈÂ³¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¥ª¥Ã¥º°ì·å¡£°Ê²¼¡¢7ÈÖ¿Íµ¤¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹19.2ÇÜ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹â³Û¤Ï¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤Ë½¸Ãæ
Á°Çä¤ê¤ÏÈ¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂç¸ýÅêÉ¼¤¬Ï¢È¯¡£¤Þ¤º¶âÍË19»þ15Ê¬º¢¤Ë¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤ÎÊ£¾¡¤ØÌó100Ëü±ß¡¢Â³¤¯23»þº¢¤Ë¤âÊ£¾¡¤ØÌó110Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¤¿ÅÚÍË¤â³è¶·¤Ï·ÑÂ³¡£9»þ40Ê¬º¢¤Ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ØÌó110Ëü¡¢11»þ55Ê¬º¢¤Ë¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨ー¥é¤ÎÃ±¾¡¤Ø¡¢·ë²ÌÁ°Çä¤ê¤Ç¤ÎºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ëÌó210Ëü±ß¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÈ´·²¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¡£12»þ15Ê¬º¢¤ËÃ±¾¡Ìó100Ëü±ß¡¢12»þ30Ê¬º¢¤ËÊ£¾¡Ìó110Ëü±ß¡¢¾¯¤·´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ15»þ30Ê¬º¢¤ËÃ±¾¡Ìó130Ëü±ß¡¢Ä¾¸å¤Î15»þ50Ê¬º¢¤ËÊ£¾¡Ìó130Ëü±ß¤È¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ÎÅêÉ¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÅÚÍË³«ºÅ½ªÎ»Ä¾¸å¤Î16»þ30Ê¬º¢¡£¥·¥é¥ó¥±¥É¤ÎÊ£¾¡¤Ø¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÌó100Ëü±ß¤¬Æþ¤ê¡¢20»þ00Ê¬º¢¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤ÎÊ£¾¡¤ËÌó130Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤ÆÁ°Çä¤ê¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹â³Û¤Ï¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤Ë½¸Ãæ¡£8»þ40Ê¬～50Ê¬º¢¤ËÃ±¾¡Ìó240Ëü±ß¡¢Ê£¾¡Ìó450Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤Ë9»þ40Ê¬º¢¤ËÊ£¾¡260Ëü±ß¡¢10»þ35Ê¬º¢¤Ë¤ÏÃ±¾¡Ìó470Ëü±ß¤È200Ëü¥ªー¥Ðー¤ÎÂç¸ý¤¬Ï¢È¯¤·¤¿¡£
¸á¸å¤Ë¤Ï¤è¤ê³èÈ¯¤ÊÅêÉ¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤¬ÅêÉ¼³Û¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇÏ¤Ø¡È¥Ý¥Ä¥óÂç¸ý¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£