実業家・マイキー佐野氏が断言！関税緩和は延命措置だ『【米中首脳会談】世界中が大注目。トランプの追加関税に対する駆け引きは本当に中国優勢だったのか』

YouTube動画『【米中首脳会談】世界中が大注目。トランプの追加関税に対する駆け引きは本当に中国優勢だったのか』で、実業家・マイキー佐野氏が、米中首脳会談の舞台裏と今後の国際関係の行方について自身の見解を語った。佐野氏は、先日投稿した動画への反響を受けて再整理したと述べ、視聴者から寄せられた疑問に応じて論点を絞り込んだことを明かす。



焦点は関税とレアアースの取り扱いに尽きる。米国は対中関税の引き下げに踏み切り、中国はレアアースの輸出規制を1年間停止すると表明した。佐野氏はこれを「終戦」ではなく、あくまで短期の延命措置と断じる。構造要因は手付かずで、合意の賞味期限は最初から刻まれているという認識だ。



半導体ではNVIDIAの先端GPUの扱いに注目が集まったが、会談ではほぼ言及なし。交渉カードとして温存したのか、あるいは中国側が代替技術に自信を持ち始めたのかは読み切れない。ただしAI用途の周辺ハードウェアの輸出範囲を広げる議論はにじむ。それは中国の実装スピードを押し上げる一方、米側はエコシステムで差を保つという計算に立っているとも読める。いずれにせよ、市場がNVIDIAに期待を上乗せしたのは事実だ。



フェンタニルをめぐる応酬も重要だ。米側は中国の取り締まり不履行を理由に制裁の大義を積み上げてきたが、中国は規制実施を主張して譲らない。過去合意の履行と報告停止の経緯を踏まえると、ここは感情論ではなく証拠論での差し合いになる。交渉の「入口」をフェンタニルに絞り、実利を引き出す手並みは米側の巧手だが、それで根本が片付く段階でもない。



優劣はサプライチェーンに現れる。佐野氏は「技術のスピードと供給網の確保では中国が有利」と明言する。レアアースは象徴的だ。米国が圧力を強めると、中国はレアアースでカウンターを入れ、米側は供給確保を優先して制限を巻き戻した。山場で効いたのは資源カードだったというわけだ。米国内でも再構築の動きはあるが、精錬コストと時間は容赦がない。



TikTok問題は認識のズレが残る。米国は所有構造の見直しを含む「前進」を示唆するが、中国側の公式言及は曖昧で、最終局面で再燃する目が高い。ここは安全保障・ガバナンス・資本の三つ巴で、簡単に落ちる論点ではない。



地政はさらに荒くなる。台湾をめぐる緊張、北極海ルートの現実味、韓国の原子力潜水艦計画が重なれば、海洋優位を前提とする米国の古典的戦略は綻びやすい。核実験再開をちらつかせる強硬メッセージが飛び交うなら、経済と安全保障は完全に連動モードに入る。



総じて今回の合意は「時間を買った」に過ぎない。どちらがその時間を実力に変換できるか。レアアースと供給網の握り、AIハードの輸出幅、TikTokの着地――この3点の組み合わせが1年後の景色を決める。交渉の当たりと外れ、数字の推移、各社名指しの言及は動画内で整理されているので、俯瞰とディテールの両方を追いたい人は本編を確認するとよいはず。本編は、米中の駆け引きの現実を直視したい人にとっても非常に参考になる内容である。