大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店が移設拡大オープン 「ありがとう、万博！」をテーマにアーカイブ展示も
大丸梅田店（大阪市北区）5階に11月1日、「2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店」が移設リニューアルオープンした。
大阪・関西万博の閉幕後も営業を続け、多くの来店者でにぎわう同店。今回は「Thanks EXPO2025 ありがとう、万博！」をテーマに、売り場面積を拡大してリニューアルした。
店内では、大阪・関西万博会場内で販売されていた人気商品などを販売するほか、隈取メイクを施した相撲レスラーや風神雷神をモチーフにしたねぶたなどを展示する。5階～9階でも、会場限定で販売されて完売した公式ライセンス商品を展示する。
営業時間は10時～20時。
