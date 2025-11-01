この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大丸梅田店（大阪市北区）5階に11月1日、「2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店」が移設リニューアルオープンした。



大阪・関西万博の閉幕後も営業を続け、多くの来店者でにぎわう同店。今回は「Thanks EXPO2025 ありがとう、万博！」をテーマに、売り場面積を拡大してリニューアルした。



店内では、大阪・関西万博会場内で販売されていた人気商品などを販売するほか、隈取メイクを施した相撲レスラーや風神雷神をモチーフにしたねぶたなどを展示する。5階～9階でも、会場限定で販売されて完売した公式ライセンス商品を展示する。



営業時間は10時～20時。



