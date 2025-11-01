大人気アニメ『ラブライブ！ サンシャイン!!︎』国木田花丸役の声優・高槻かなこ（32）。同作から生まれた9人組ユニット『Aqours』の一員としても活動する彼女が昨年12月に結婚を公表するとX（旧Twitter）のトレンド1位に入るなど大きな話題を呼んだ。

【独占写真】笑顔からアンニュイまで 「声優・高槻かなこ」が魅せた！ インドの「緑色の”スーツ”」を着る一幕も

その2ヶ月後、再びX上で騒動が起きる。高槻の結婚式の写真がSNS上に流出し、インド人男性と結婚したことが"特定"されると、「インド人と結婚」というワードがトレンドワードとして急浮上。今回、高槻が結婚の背景から、騒動の真相までNEWSポストセブンの独占インタビューに応じた。【前後編の前編】

昨今の声優ブームにおいて、スクールアイドル『Aqours』は常に最前線であり続けた。2度の東京ドーム単独公演を果たし、2018年のNHK紅白歌合戦にも出演。現在10年間の軌跡を振り返るドキュメンタリー映画『Aqours Documentary』が劇場公開中だ。

その高槻は昨年12月に「一般人男性との結婚」を公表し、今年9月には自身のYouTubeで「お相手がインド人」と、国際結婚であることを明かした。結婚公表、SNS上での写真流出、国際結婚公表……この8ヶ月間、大きな話題を呼び続けた高槻のプライベート。まずは本人にお相手との出会いを聞いた。

「友人6人くらいのホームパーティーで仲良くなって。連絡先も交換しました。彼は高校卒業後、文部科学省の奨励プログラムで来日してから10年以上日本に住んでいるので日本語もペラペラだし、普通の日本人の方と交際するのと変わりなく進んでいったという感じです。

私の仕事については全く知らなくて。友達だけのホームパーティだったので『声優をやっています』と軽く挨拶するくらいで、その後掘り下げることもなくそもそも、うちの旦那はアニメをあまり見ないんです。付き合うぐらいになって私のことを調べたんだと思ってます（笑）」（以下、高槻）

次に付き合うなら結婚を考えられる男性がいい──そう心に決めていたという高槻。そうなると、年収や家庭環境など"スペック"を気にするのが自然で、高槻も一点だけ気にしたことがあった。

「お仕事が会社員かどうかってことは気にしました。私のお仕事がどうしても浮き沈みがあるので、しっかり安定している人がいいなと。

お付き合いする前から性格が私以上に明るくて、お互いに旅行好きな点だとか、お酒を飲む頻度など、細かいところも合うと思っていたので自然とお付き合いする流れになりました」

国籍についても特に気にしていなかったという高槻。マナーや文化も日本に溶け込んでいたため、「本当にインドで育ったのかな？」と疑問に思うほどだったという。ケンカも「飲んだコップをそのままにした」「酔っぱらって帰ってくるのが遅い」など、ありふれたものだ。困ったことは「旦那の姓になったのでクレジットのサインが面倒なくらいです」と笑みを見せる。

今年2月にインドでの結婚式の写真がSNS上に流出した高槻。この写真について自身の結婚式の写真であることを認めた上で、経緯についてこう語る。

「私は芸名なのですが、式場を予約するときに現地の親族が本名を知らなかったので、ひとまず"高槻かなこ"で予約してもらったんですよね。その後、本名を式場に伝えてもらったのですが、結婚式当日、新郎新婦の名前が書かれたボードが芸名のままで。

で、参列者が私の名前を調べたらInstagramが出てきて、アカウントをタグ付けしちゃった。その人も悪気がなかったと思います。すぐに私が見つけて、タグ付けを消したんですよ。（タグ付けから消すまで）30分くらいの間だったはずですが、ばっちりスクショも撮られていて（苦笑）」

人気声優がインドの民族衣装を纏い、華やかな結婚式を挙げる姿はSNSでは祝福、驚き、そして"ネタ"としても扱われ、長時間にわたって「インド人と結婚」がXのトレンド1位に残った。高槻もすぐにマネージャーに連絡したというが、出てしまったものは仕方なく、マネージャーも「もうなんか、ウケるね」と笑い話にするほかなかったという。

「結婚発表もしていたので、隠そうというつもりもなかったのですが、一般の方なので国籍など詳しい情報をお伝えする必要もないと思っていました。

私自身もX上で、ユーザーの投稿を目にしましたが、最初は"叩かれた"とは思ってなくて、"面白がって遊ばれているなあ"という気持ちが強かったんですただ、だんだん"インドの王族と結婚した""もう日本での仕事は出ない""これから海外で暮らす"みたいな想像でものを言う人たちが出てきて。

私が発言せずにいたことで、まるでそれが事実かのように自分たちのことが SNSの世界で広まっていくことに怖さは感じました。また、"インド"という人種をいじる投稿が一部であったことはとても悲しかったです」

こうした投稿は日本人ユーザーのものだけでなく、韓国語、中国語による投稿も少なくなく、なかには誹謗中傷としか思えないものも見受けられた。これもまた、空前の声優ブーム、そして『ラブライブ！』という大人気コンテンツの影響なのだろうか。

「私だけでなく旦那のSNSもタグ付けされていたので、名前が特定されてしまって。プライベートから仕事のSNSまで、色んな人の足跡がつくようになってしまい、一時期、旦那もアカウント閉じることになったんです。

旦那は怒ったりせずに『大変だね』とは言ってくれましたけど、すごく申し訳ない気持ちになりました。私は良くも悪くも話題になることは慣れているのですが、旦那は一般人なので」

悩みに悩んだ「結婚公表時期」

当時、ここまで高槻のことが話題になったのは『Aqours』のフィナーレライブが6月に控えていたことも大きかっただろう。「公表時期を後にずらせば良かったのではないか」と問いかけると、高槻は苦慮の表情を浮かべ、こう口にした。

「私も悩みました。10年間、真剣にやってきたので。一方で、私も交際を始めた時から結婚を意識していたので、"交際記念日に結婚しよう"というのは交際当初からの約束でした。インドは結婚式で行なう儀式がとても多いので、一度式をずらすと、日取りもどんどん先になってしまうんです。

なにより結婚発表をしないというのが、ファンのみんなに失礼なのかなと。私は仕事とプライベートはしっかり分けて考えるタイプで、そういった性格をみんなもわかってくれていると思い、発表することにしました。関係者やメンバーにも発表前に結婚の報告はしていてお祝いの言葉をもらっています」

今年9月、高槻はYouTubeで「インド人と結婚 本人が真相を語る」と初めて騒動に言及した。同時に所属事務所は「配偶者の方に関して、インターネット上では一部の心ない書き込みや、事実無根の憶測、人種的偏見を含む誹謗中傷が多数確認されております」と声明を発表した。

「こうやって明かしたことで、私にとってもファンの人にとっても良かったのかなと思います。ファンの方も長い間、"あの写真はなに？"と思っていたでしょうし、私も申し訳ないという思いがありました。

SNSで今もいじってくる人はいるけど、あまり悪いいじりには見えづらくなった。ただ、事務所としては『なにがきっかけで炎上するかわからないから一度しっかり表明したい』ということで同時に公表することになりました」

後編では高槻が「国際結婚」の現実について明かしている。

（後編につづく）

◆取材・文／赤木雅彦 撮影/五十嵐美弥