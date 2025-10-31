狂暴なクマを駆除するのに時給があまりにも安過ぎると、長野県内で活動しているハンターの男性が、Xへの投稿で窮状を訴え、反響を呼んでいる。

時給は1500円となっており、牛丼店のアルバイトよりも安いのではないかとの声が上がった。命をかけて出動するハンターに必要な報酬とは――。

「1頭ごとの報奨金もなく、弾薬代も自腹で支払う」

クマが人を襲うケースが各地で続発し、2025年9月からは、市街地での緊急銃猟も始まった。怖くて家から出られないといった悲鳴が住民から上がり、観光地の人出にも影響が出ているとされている。

そんな中で、クマを撃てるハンターが減ってきているとされ、各自治体も対応に頭を悩ませているようだ。

長野県内でハンターをしている「信州ジビエ職人」さん（＠nekota_gorou）は10月30日、ハンターが不足するのももっともだとして、県内のある市から提示された報酬額の明細画像を投稿した。

それを見ると、ツキノワグマに対応する報酬額として、2時間で3000円となっていた。つまり、時給が1500円ということだ。

ジビエ職人さんは、「そりゃそーだよね。この時給で命張れって言われてもね」と溜め息をつき、「まあそれでもやるけどさあ」とハンターとして続ける意思を示した。

この投稿は、21万件以上の「いいね」を集め、様々な意見が寄せられている。ジビエ職人さんは、クマを駆除したときの1頭ごとの報奨金もなく、弾薬代も自腹で支払っていると現状を明かした。

ジビエ職人さんは31日、J-CASTニュースの取材に応じ、「うちの地区には、クマが住宅街に出ることは幸いない」とし、リンゴ畑などにクマ用の罠を設置したり、罠にかかったクマの止め刺しをしたりする出動が主だという。それでも、クマを駆除するには、相当の危険が伴っていると明かした。

「罠にかかれば、手順を守って駆除するなら、危険は少ないと思います。しかし、イノシシ用などの罠に誤ってかかった錯誤捕獲では、クマは力強いので、ワイヤーをかけた木をなぎ倒して突進してきたりします。こうした経験は何度もあり、とても身の危険を感じましたね」

「少なくとも現在の倍にしたり、日当制にしたり...」

そんな中でのハンター活動だけに、ジビエ職人さんは、市などの出動要請に伴って支払われる報酬額に疑問を呈した。

「ハンターの高齢化が進んで、次々に辞めていっています。次の世代は、時間的・経済的に余裕があってボランティア活動ができた前の世代とは違います。みな仕事を持っており、ボランティアですぐに来てほしいと言ってもできるかどうか。時給1500円でやります、という人はいなくなるのではないかと危惧しています」

ハンターが出動する基準としてその対価は重要だとし、少なくとも現在の倍にしたり、日当制にしたりするなど、待遇は改善すべきだと指摘した。

クマ対応に当たる長野県内のある市の担当課は10月31日、取材に対し、ハンターの出動に対しては、時給1500円を支払っていると答えた。

「長野では、冬の狩猟期以外は、勝手に猟銃で撃つことはできません。県が許可して、罠の設置や止め刺しに対して、緊急対応の賃金として報酬を支払っています。それだけではなく、パトロールをしたり、クマを追い払ったりする出動も対象です」

報酬は、弾薬代などの経費込みとして支払っており、猟銃で撃つことを認めていないため報奨金もないという。

「ハンターの方が赤字になりかねないので、燃料費・弾薬代が高騰するようでしたら、来年度以降に見直していきます。ご意見を元にして、適正な報酬額になるよう検討します。緊急銃猟は未実施ですが、危険性が高いので、別の仕組みにしたいと思っています。状況を確認しながら、何が一番いいのかを考えていきます」

（J-CASTニュース編集部 野口博之）