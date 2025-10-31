µð¿Í¡¦ÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê

¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê10·î30Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë

µð¿Í°éÀ®3Ç¯ÌÜ¤ÎÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢163µå¤òÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÄÂ¼Åê¼ê¤ÏºÇÂ®159¥­¥í¤Î¹ëÏÓ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£º£µ¨¤Ï¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½©¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï1·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡È¸áÁ°ÁÈ¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥«¥Ã¥È¤Î°®¤ê¤Ï¡Ë°ì¤Ä¤Î°®¤êÊý¤Ç¤·¤«Åê¤²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤«¡¢Â®¤¤¥«¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÅê¤²Ê¬¤±¤·¤¿¤é¡¢Ä´»Ò°­¤¤¤È¤­¤Ç¤â»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤³¤Î½©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö3Ç¯¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À1·³¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤º¤Ä2·³¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤è¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µå¤òÅê¤²¤ì¤ÐÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£