この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「景気が悪いのにインフレ加速」NZ経済で起きている“スタグフレーション”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【NZ経済】マイナス成長のNZ経済でインフレ率が上昇！中央銀行の目標レンジ3.0％を上回る！」と題した動画を公開。経済解説者のモハP氏が、景気後退とインフレが同時に進行するニュージーランド（NZ）経済の現状を解説した。



モハP氏はまず、NZ経済が2024年に2四半期連続でマイナス成長を記録し、リセッション（景気後退）に陥った状況を振り返る。景気が低迷する中、中央銀行は利下げを継続する姿勢を示していた。しかし、ここに来て事態は複雑化している。10月20日に発表された7-9月期の消費者物価指数（CPI）が、前年同期比で+3.0%となり、インフレが再び加速していることが明らかになったからだ。



この数値は、中央銀行が目標とする1〜3%のレンジ上限に達しており、「景気が悪いにもかかわらず、インフレが加速してきている」というスタグフレーション的な状況に陥っているとモハP氏は指摘する。特にインフレを押し上げた要因として、食料品の+4.6%に加え、国内要因である電気料金が+11.3%と大きく伸びた点を挙げた。国内要因のインフレは金融政策で対応する必要があるため、中央銀行にとっては厄介な問題となる。



モハP氏は「景気を取るかインフレ抑制を取るか難しい判断」と語る。景気回復のためには利下げが必要だが、インフレが加速している現状では利上げも視野に入れなければならない。このジレンマにより、NZの中央銀行は非常に難しい金融政策の舵取りを迫られていると、同氏は結論付けた。