TBS×U-NEXT×THE SEVENによるグローバルプロジェト『ちるらん 新選組鎮魂歌』に綾野剛が出演することが発表された。

参考：『ちるらん』鈴木伸之が近藤勇、細田佳央太が沖田総司に 杉野遥亮ら新キャスト発表

橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作を手がける同名漫画を原作とした本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの生き様を、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。2025年4月より、京都、滋賀、静岡、千葉をはじめ全国各地で撮影を実施。壮大なロケーションと映像表現、高いVFX技術を掛け合わせた。

Netflixシリーズ『今際の国のアリス』、『幽☆遊☆白書』を世界的ヒットに導き、映画『愚か者の身分』が釜山国際映画祭で“Best Actor Award”を獲得したTHE SEVENの森井輝がプロデューサーとして指揮をとり、井上衛、下村和也（THE SEVEN）もプロデューサーに名を連ねる。また、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』をはじめ、NHK連続テレビ小説『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズなどを手掛けた渡辺一貴が監督を務め、『絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～』（フジテレビ系）シリーズ、映画『ケイコ 目を澄ませて』などの脚本家・酒井雅秋らが制作スタッフに集結した。

ただ己の“最強”のみを追い求めた喧嘩っ早い“バラガキ”土方歳三が、近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちとともに、歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。今回の実写化では、現代的で艶やかに魅力的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて映像化。誰も見たことのない、新たな新撰組の伝説を創り上げる。

主人公・土方を山田裕貴が演じるほか、これまで鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、胗俊太郎、宮粼秋人、岩永ひひおの出演が発表されている。

第30回釜山国際映画祭で新設されたコンペティション部門にて、THE SEVENが初めて企画・製作・配給を手がけた映画『愚か者の身分』で Best Actor Award（最優秀俳優賞）を受賞している綾野が演じるのは、新撰組の前身である壬生浪士組の仲間でありながら土方らの最大の敵となる芹沢鴨。

艶やかに異彩を放つ衣装を身にまとい撮影現場に芹沢として登場した綾野は、その圧倒的な色気と魅力、存在感で、ヒリつくような緊張感と包まれるような包容力という相反する空気を現場にもたらし、スタッフとキャストからは感嘆の声が上がった。共演者たちも口々に「綾野さんから受けた影響は計り知れないほど大きい」「綾野さんが鴨として登場した瞬間から、ギアが一段も二段も上がった」と語っている。なお、番組公式SNSやTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」では芹沢の役柄がより鮮やかに見られるキャラクタームービーも公開されている。

あわせて、色気と狂気を醸し出す芹沢のキャラクタービジュアルと「試衛館」の面々と鴨という本作の主要キャラクターが集結したビジュアルが公開。11人のカットにはそれぞれが放つエネルギーが感じられ、幕末という混迷の時代に生きた若者たちの純粋さと荒々しさがが表現されている。

コメント綾野剛（芹沢鴨役） 「とことん咲いて、とことん散る」皆が信念を全うし、皆が魂と向き合い、皆、死に際まで役と共に生き抜く。ちるらん、ここに在り。

森井輝（プロデューサー）山田裕貴率いる新撰組みんなの壁になってほしい、と綾野さんにお願いしました。まず山田くんとの共演に喜び、自分で大丈夫ですか? と聞き返すその目は既に爛々と輝き芹沢鴨という男に魅了されているのがわかりました。それからの綾野さんの殺陣の鍛錬、身体作りは驚嘆に値するものであり、恐らく日本の時代劇史上、最も豪胆かつ最速のソードアクションを実現することができました。（文＝リアルサウンド編集部）