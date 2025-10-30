ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¡ÄWS½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤«¤é°ìÌë¡¡¾¡¤Æ¤Ð¡È²¦¼ê¡É¤Î°ìÀï¤Ç¹æË¤´üÂÔ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè4Àï¤ò½ª¤¨¤Æ2¾¡2ÇÔ¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¡£¾¡¤Æ¤Ð2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£WS½éÅÐÈÄ¤Ï7²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç6Ã¥»°¿¶1»Íµå6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6¼ºÅÀ¤Ç´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢9²ó2»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÅ¨ÃÏ¤«¤é¡ÖWe don¡Çt need you¡ª¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ÎÂè3Àï¤Ï±äÄ¹18²ó¡¢6»þ´ÖÄ¶¤ÎÂçÀÜÀï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ3ÆÀÅÀ¡£5¤Ä¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1»î¹ç4·É±ó¡¢9½ÐÎÝ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸¸ª¤òÄË¤á¡¢°¡Ã¦±±¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â»î¹ç¤Ë¤Ï½ÐÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤Î³«ËëÁ°ÆüÎý½¬¤Ç¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤âµå¾ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢·×33¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç14ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÈäÏª¡£5³¬ÀÊ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¾åÉô¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤Æ¤ë¿äÄê150¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ìÈ¯¤âÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¡È²¦¼ê¡É¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¡£ÀèÈ¯¤ÏÂè1Àï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£9ÈÖ¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥ë³°Ìî¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤Ïº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë