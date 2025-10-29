「どういうつもりなの？」カズレーザー、“風呂キャンセル界隈”のイベント参加議論に私見

10月27日、メイプル超合金・カズレーザーとぺこぱ・松陰寺太勇のYouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム』が更新。カズレーザーが、“風呂キャンセル界隈”の匂い問題について持論を展開した。

この日のトークテーマ“迷惑行為”を受け、カズレーザーは、「風呂キャンセル界隈だわ」と切り出した。

続けて、「匂いって結構きついっすね」「風呂入ってないで臭いはもちろん嫌だ。定期的に問題になるんですよね。結構、イベントとかで風呂入ってこないやつがいるだろって。あれ、風呂入ってこないやつってどういうつもりなの？」とコメント。

これに対し、松陰寺が、「俺、思うんだけど、風呂入ってなくても、自分で自分の匂いに慣れてるから。自分が匂ってることに気づいてないんだよね」と話すと、カズレーザーは、「そう！1番最初に麻痺するんでね。匂いってね」と共感。

さらに、「だとしても、“入れ”って言われてるの入らないってどういうつもりなの？“入れ”って言われたら入ったらよくない？」「(イベントも)風呂入ってないやつは断ればいいんですけどね、風呂に入ることが参加条件にすれば別にいいだけ」と私見を明かしていた。