日本車輌製造<7102.T>＝切り返し急で年初来高値更新。前日は全体地合い悪に流され、大陰線を引いて７日ぶりに反落したが、きょうは動きを一変させている。２８日取引終了後、同社は２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来計画の６６億円から８２億円（前期比１８％増）に増額した。なお、期中２度目の上方修正であり、期初の営業利益予想は５６億円だった。鉄道車両、輸送用機器・鉄構事業の各事業の売り上げが会社側想定以上に伸び、収益押し上げに貢献した。これを材料視する形で上値を見込んだ投資資金が流入した。



高砂熱学工業<1969.T>＝大幅反発し実質上場来高値を更新。この日の寄り前に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４１００億円から４２１０億円（前期比１０．３％増）へ、営業利益を３６０億円から４３３億円（同３３．６％増）へ、純利益を２８７億円から３４３億円（同２４．１％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４４円から６２円へ引き上げたことが好感されている。一部工事の工程見直しなどを行った結果、単体売上高は前回予想を下回る見込みとなったものの、効率的な施工体制などによる工事進捗とともに収益性の改善を見込むことから、連結では売上高・利益を押し上げる見通しという。



大阪有機化学工業<4187.T>＝新値街道に復帰。一時１６０円高の３８４５円まで駆け上がり、今週２７日につけた年初来高値３８２５円を払拭した。独立系化学メーカーで、特殊アクリル酸エステルでは業界のフロントランナー。また、電子材料部門を主力とし、半導体レジスト用原料などを展開し需要を捉えているが、ＡｒＦエキシマレーザーに対応したレジスト用原料への引き合いが極めて旺盛で業績に貢献している。そうしたなか、２９日の朝方に、２５年１１月期第４四半期決算で「補助金収入」３億１４００万円を特別利益として計上することを発表、足もとではこれが刺激材料となった格好だ。株価は昨年７月以来約１年３カ月ぶりの高値圏を走るが、業績成長期待から海外筋の注目も高まっているもよう。現状は外国人保有株比率が１０％未満と低く、需給面でポートフォリオ組み入れの動きが進めば一段の上値も期待される。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS