¡Ö¶å½£¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡×Ä¹ºêÆüÂç¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡ª3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÇ¯½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÍÎÏ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
µÜºê¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢½©¤Î¶å½£¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ï10·î28Æü¡¢¸©ÂåÉ½¤Î2¹»¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½à¡¹·è¾¡¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÄ¹ºêÆüÂç¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÍÎÏ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¡ÖÄ¹ºêÆüÂç¡×¤ÏµÜºê¸©ÂåÉ½¤Î¡Ö¾®ÎÓÀ¾¡×¤ÈÂÐÀï¡£
»î¹ç¤Ï½é²ó¤«¤éÄ¹ºêÆüÂç¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
1²óÎ¢¡¢¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤È¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Îー¥¢¥¦¥È3ÎÝ¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê3ÈÖ¤ÎÀîÆéÁª¼ê¡£
¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë4ÈÖ ¾®ÃÓÁª¼ê¤Ë¤âÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥êー¤¬Èô¤Ó½Ð¤·½é²ó¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÂç¤Ï¤µ¤é¤Ë3²óÎ¢¡¢¥Äー¥¢¥¦¥È¤Ê¤¬¤éËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È8ÈÖ¿¹Áª¼ê¤¬¥µー¥É¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡£
1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¥êー¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ4²ó¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤«¤éÀîÆéÁª¼ê¤¬¤¤ç¤¦2ËÜÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç4ÅÀÌÜ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¸Å²ìÅê¼ê¤¬¡¢1ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÍ×½ê¤ò¤·¤á¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£
¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹ºêÆüÂç³á»³ É÷³ÙÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¡Ë
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£°ì¤Ä¤º¤Ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢»î¹ç¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½à·è¾¡¤Ï¡Ë½é²ó¤«¤é°µÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
Ä¹ºêÆüÂç¤Ï10·î30Æü¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ¡¢·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤Î·§ËÜ¹©¶È¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢70Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½©¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖÄ¹ºêÀ¾¡×¤Ï¡¢
½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ12²ó¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊ¡²¬¤Î¡Ö¶å½£¹ñºÝÂç³ØÉÕÂ°¡×¤ÈÂÐÀï¡£
¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÁ±Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢0ÂÐ5¤ÇÇÔ¤ì½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
