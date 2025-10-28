¾¾²°¡¦¾¾¤Î¤äÊ£¹çÅ¹¤¬½©ÅÄ»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª24»þ´Ö±Ä¶È¡¡¸ÂÄê¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³µí¤á¤·¤â¡¡½©ÅÄ
µíÐ§Á´¹ñ¥Á¥§ー¥ó¤Î¡Ö¾¾²°¡×¤¬28Æü¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¹ÌÌÃÏ¶è¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï½é½ÐÅ¹¤Ç´ûÂ¸¤ÎµíÐ§Å¹¤â¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·µ¬¤Ç½ÐÅ¹¤·¤¿¾¾²°¡£
24»þ´Ö±Ä¶È¤ÇÍèÅ¹¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
±¿±Ä¤¹¤ë¾¾²°¥Õー¥º¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¸©Æ»¡¢ÄÌ¾Î²£»³¶âÂÀþ±è¤¤¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³«Å¹ÂÔ¤ÁµÒ
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤ç¤¦¥ªー¥×¥ó¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÈÖÌÜ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÂ¼½¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ï¡©¡×
µÒ
¡Ö³Ú¤·¤ß¡Ä ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤ºµí¤á¤·¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅÄÂ¼¥¢¥Ê
¡Ö¾¾²°¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×
µÒ
¡Ö¾¾²°¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
Í½Äê¤è¤ê¤â¾¯¤·Áá¤¯¸áÁ°9»þ48Ê¬¤Ë³«Å¹¡£
¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¾¾²°¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤È¤ÎÊ£¹çÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡Öµí¤á¤·¡×¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëµíÐ§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄê¿©¤âÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÒ
¡Ö¡Ä¡Ä¤¦¤Þ¤Ã ¡×¡Ö¤¦¤Þ¡×
¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤ò»È¤Ã¤¿½©ÅÄ¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤âÅöÌÌÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
µÒ
¡Ö¤¢¤Î¾¾²°¤µ¤ó¤ÏÎäÅà¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ°ã¤¦¤Ã¤¹¤Í¡£¼ÂºÝÍè¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤¹¡×
¡Ö½©ÅÄ¤Ë¤â¤É¤ó¤ó¤É¤ó¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥§ー¥óÅ¹¤¬½ÐÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¦¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óÍè¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
²£»³¶âÂÀþ¤ÏµíÐ§¤ÎÁ´¹ñ¥Á¥§ー¥óÂç¼ê3¼Ò¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤²È¡×¡£
¤½¤³¤«¤éËÌ¤Ë400m¤Û¤É¿Ê¤à¤Èº£²ó¤Î¡Ö¾¾²°¡×¤Î¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¤è¤½300m¿Ê¤à¤È¡Ä¾ëÅì½½»úÏ©¶á¤¯¤Ë¡ÖµÈÌî²È¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤Î700m¤Û¤É¤Î¤³¤Î¶è´Ö¡£
µÈÌî²È¤È¤¹¤²È¤Î´Ö¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
µíÐ§¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â³Ú¤·¤á¤ë¡È²£»³¶âÂÀþ¡É¡£
¾¾²°¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤òÇä¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¾²°¥Õー¥º¡¡Èø»³½ÓÊå¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡Ö½©ÅÄ»ÔÆâ¤³¤Î½é½ÐÅ¹¤òµ¡¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢½©ÅÄ¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¾¾²°¤Ï¡¢12·î¤Ë²£¼ê»Ô¤Î°ÂÅÄÃÏ¶è¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£