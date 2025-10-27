この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が切り込む！“最速で埋める”が勝敗を分ける『新NISAの1,800万円満額投資で人生激変！1日でも早く埋める方法について解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画『新NISAの1,800万円満額投資で人生激変！1日でも早く埋める方法について解説します！』にて、新NISAの非課税枠1,800万円を「可能な限り早く埋める」戦略を軸に、老後資金の不安を断ち切る具体的な考え方を示した。鳥海氏は、年齢に関わらず実行可能な現実解として「満額投資を最速で達成する」ことを明快に提示している。



冒頭で示されたのは、年利5％想定の長期シミュレーションだ。1,800万円の拠出完了後に運用を継続すると、10年で約3,250万円、15年で約4,150万円、20年で約5,300万円に達する、と試算する。ここから毎月取り崩す設計に切り替えると、例えば5,300万円規模であれば月28万1,000円を30年間受け取っても総受取は1億円超に到達し得る、と道筋を描く。要諦は「早く埋めて、長く時間に働かせる」に尽きる。



「年360万円×5年」だけが最速ではないという前提も貫いている。年180万円×10年など、家計の現実に合わせた分割でよい。夫婦であれば合算3,600万円という視点に拡張して考えてもよいし、必要なら5,400万円規模を見据えるのも一策だ。並行してiDeCoの月2万円など少額の積立を続け、複利の稼働期間を伸ばす設計も推奨している。



「1,800万円なんて無理だ」と感じる人には、これまでの累計手取りを概算し、実際にどれだけ「使って」きたかを可視化する思考法を提示。平均年収×就業年数から生涯支出の規模を見れば、1,800万円の目標は非現実的ではないと気づくはずだ、と迫る。鍵は金融知識より先に「目的意識」と「習慣」の上書きである。ゴールが具体的であるほど、行動は変わる。



生活設計の見直しも容赦がない。車は「買わない」という選択肢を含めて検討し、高級車を売却して安価な車に乗り換える差額を投資に回す、不要な飲み会は断る、衣服は数年単位で着回す、美容は低コストで整える。こうした凡事徹底が投資原資を生む。鳥海氏自身も創業期に車を売却し、低コスト車へ切り替えて資金を作った経験を語っている。数年間だけストイックにやり切れば、やがて「無駄に支出しない習慣」が定着し、判断基準は自然に洗練される。



最終メッセージは明快だ。1,800万円を新NISAで投じることができれば、以後は資産が自動で働き続ける段階に入る。若いほど放置できる年数が長く、複利の威力は加速する。年齢を問わず、今日から「どうすれば1,800万円を最速で埋められるか」を設計し、行動に落とし込むべきだ。年齢別の到達タイミングと放置年数の違いによる資産規模のイメージ、生活費の削減ポイントの具体例は動画で語られている。本編は、老後資金計画を具体化したい人にとっても有用な指針となるはずだ。