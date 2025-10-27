「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

１番人気のエネルジコが名手に導かれ、クラシック最終戦を制した。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は２３年ドゥレッツァ、２４年アーバンシックに続く勝利で史上初の３連覇、さらに先週の秋華賞（エンブロイダリー）から２週連続のＧ１制覇を達成。またこの勝利で１１年連続のＪＲＡ年間１００勝も達成した。２着には２番人気のエリキング、３着には１３番人気のエキサイトバイオが入った。

先週の秋華賞に続いて２週連続Ｇ１制覇。そして菊花賞では史上初の３連覇を達成。ここ一番という時のルメールは、展開やペースをよく読んでいて本当に上手に乗りますね。

勝ったエネルジコはじっくりと後方を追走。３角手前からユタカ君が動いた後について行く感じで運び、４角では既に“この馬が勝つ”という手応えでした。体は細くなったように見えましたが、ああいう競馬をしたあたりは自信があったのでしょう。恐らく自分が思い描いていたレースができたんじゃないかな。

２着のエリキングも勝ち馬の直後からよく頑張っていましたが、勝負どころでの手応えが違いましたね。力のある馬ですが、今の段階では勝ち馬が一枚上でした。３着エキサイトバイオは外枠からうまく流れに乗って、最後までしぶとく踏ん張りました。全体を通して見ても馬場が渋っていたこともあり、外枠の馬が上位を占めましたね。本来、競馬というのはずっと外を回るとしんどいもの。長丁場ではなおさらそうですが、きょうの１、２着馬は馬場を見極めてじっくりと運び、外々を回って正解。枠順とコース取りが勝負の分かれ目となりました。

一つ言いたいことがあります。今年は皐月賞馬もダービー馬も不在の菊花賞でした。ちょっと寂しいですね。クラシックは３歳馬しか出られません。距離適性うんぬんは分かるし、海外挑戦も否定はしませんが、私としては一生に一度しかない“３冠”にぜひチャレンジしてもらいたい。それだけ重みのあるＧ１ですからね。新たな“３冠馬”の誕生を見てみたいですし、そう願っています。（元ＪＲＡ調教師）