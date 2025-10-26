この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで時折ガジェット系も紹介する人気の洗車系YouTuber・ゆとり所長が、「U-BOX 12」というテレビ視聴用デバイスの実機レビュー動画を公開した。動画冒頭で「ある意味、〇〇TV超えですね」と語りつつ登場したゆとり所長は、「これがあれば、ほぼリアルタイムで世界のあらゆる国々のテレビ番組が見れてしまうらしく、さらに見逃し配信が5日間まで遡れる」と、その衝撃の万能ぶりに注目。「世界の映画やドラマ、アニメ、キッズ、そして大人のアレも無料で見られるという、まあグレーな商品みたいです」と本音も交えながら説明をスタートした。



セット内容から機器の使い方まで丁寧に紹介した後、ゆとり所長はU-BOX 12をテレビやモニターにHDMI接続し、初期設定やリモコン操作の方法、アプリインストールの手順を逐一解説。「結局のところAndroidデバイスなので、それのテレビバージョンみたいな感覚」とコメントしつつ、世界中のテレビ局がネット経由で見られることや、各国の番組・ジャンル別に選択できる使い勝手の良さを強調した。



特に注目したのは、「日本にいる海外の人や海外にいる日本人が母国の番組を見たい時、恋しくなったりするから、これがあれば大活躍間違いなし。ある意味、これが一番のポイントかもしれないですね」と実利用者目線で語った点だ。また、「世界のテレビが見れるということは、大人のあれも海外のが見れてしまう」という率直な感想も披露し、「これ見て思ったのが、あれな部分にモザイクがなかったりする。改めて日本が特別規制が厳しいだけなのか、海外が緩いだけなのか分かりませんけど…」と、国による規制の違いも考察した。



加えて、映画、バラエティ、アニメ、ノンフィクションなど多数のジャンル別コンテンツや、スマホ連携機能、ダークモードの背景切換、ライトカラーのカスタム、USBメモリ再生など「本当にね、いろいろなことができたりします」と多機能ぶりにも触れた。



動画の締めくくりでは、「どうしても著作権の関係とか規約とかでモザイクをかけるしかなくいまいち伝わりにくかったかもしれませんが、もし気になる方がいれば、公式サイトでの購入をおすすめします」と公式サポートの安心点や保証、プレゼントキャンペーンなど5つの購入ポイントも紹介。「合法性に関しても、家庭内で通常利用なら特に問題はない」とサポートしつつ、「今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました」と締めくくった。