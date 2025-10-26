この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本テレビのドラマ『いいこと悪いこと』第3話を受け、ドラマ考察系YouTuber・トケルさんが自身のチャンネルで最新考察を披露した。動画『【良いこと悪いこと】第３話ドラマ考察 ころされる人と犯人も断定！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと』では、次に殺される人物や犯人像、複雑に絡み合う伏線について熱く分析している。



今回の動画でトケルさんは、「ターボーが助かった後、次に殺されるのは元担任の大谷先生なのではないか」と予想。その根拠として、「先生はタイムカプセルを先にひとりで掘り返していた人を見てしまった」のが重要な伏線になっていると指摘する。また、「殺人の現場は学校ではないか」と、予告映像のスコップを持ったスカート姿の女性から推理を展開。「委員長かユッキー（郷力彩芽さん）が怪しいが、ユッキーがタイムカプセルを埋めるよう黒幕から指示されたのでは」と分析した。



さらにトケルさんは、「このドラマは連鎖殺人、いわゆる呪術つなぎ殺人の可能性が高い」と独自の見解を強調。犯人が複数にわたり“殺人のバトン”をリレーしているのではないかという。「誰かを殺した人が、次は被害者になるような連鎖が、森のくまさんの歌に合わせて進行している気がします」と、物語の構造面にも言及した。



視聴者コメントを交えつつ、考察はさらに深まる。「編集長や警察も怪しい」「オープニング映像で子供たちが減っていくのは伏線」といったほか、薬物事件や消えたメンバーの謎、今後の展開をメタ的な視点も交えて盛り上がった。



動画の最後には、ドラマ放送直後のライブ配信への参加やアンケートへの投票を呼びかけ「今後も『いいこと悪いこと』に関する考察動画を公開するので、ぜひチャンネル登録をして見逃さないようにしてください」と締めくくった。