食べ痩せトレーナー・よしかが解説「忙しい女性こそ“簡単冷凍つくりおき”で-15kgに」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『たべやせ健康チャンネル』で“【40代ー15キロ痩せ】超かんたん！痩せる、冷凍ストック蒸し。
作り置き料理のコツ。帰宅後すぐできる。
せいろ蒸し、レンジ蒸し、フライパン蒸し”と題した動画が公開された。
食べ痩せトレーナーのよしかさんは、
多忙な女性のための痩せる作り置きおかずレシピや、ダイエット成功の秘訣を語った。
よしかさんは、先日実施したリアルセミナーでの出来事を披露。
「約1年前に食事指導した生徒さんが『よしか先生』と声をかけてくれて、最初誰かわからないほどスラッとスリムになっていた。
1ヶ月だけの指導後も『コツコツ続けて-14kg痩せた』と聞き、トレーナー冥利に尽きました」と語る。ほかにも「『-15kg痩せました』や『1年間で20kg減です』といった声もたくさんもらえて、本当にイベントをしてよかった」と笑顔を見せた。
「知識を持って自分の力で継続できるのが“食べ痩せダイエット”の最大の強み」と力説するよしかさんが、今回提案したのは『野菜・お肉の冷凍ストックおかず』。
下準備は千切り野菜・肉（豚ももなど）をキャンディ包みにして冷凍保存。
「お肉に5倍量ほどの野菜を入れると満腹感も◎。
忙しい日は“帰ったら蒸す or チンするだけ”だから、
コンビニ惣菜でつい太ってしまう…という悩みから卒業できます」とアドバイスする。
「家族も喜ぶメニューで並べて食べてちょっと太っちゃう方も多いけど、
食べ痩せ作り置きなら大丈夫」とも断言。
調理法も3種（せいろ蒸し、フライパン蒸し、電子レンジ蒸し）を解説し、
「せいろ蒸しがなくてもフライパンやレンジで十分OK。
お野菜やお肉はまとめて冷凍、調理は油を使わずヘルシーで食べ応えもあり。
カロリーコントロールしやすい調理法です」とテクニックを披露した。
気になる食べ比べでも「レンチン蒸しは旨味が強く、お肉もしっとり。
フライパン蒸しは水分多めで鍋っぽい味。せいろ蒸しは野菜のシャキシャキ感が一番」と違いを分析。
「夜にこんだけ食べていいの？と不安になる方もいるけど、油も少ないので夜OK。
むしろ消化も早い」と持論を展開した。
動画の最後には
「どれも美味しくてカロリーが一緒。手軽に作り置きできるからぜひ試してみて！」としめくくった。
作り置き料理のコツ。帰宅後すぐできる。
せいろ蒸し、レンジ蒸し、フライパン蒸し”と題した動画が公開された。
食べ痩せトレーナーのよしかさんは、
多忙な女性のための痩せる作り置きおかずレシピや、ダイエット成功の秘訣を語った。
よしかさんは、先日実施したリアルセミナーでの出来事を披露。
「約1年前に食事指導した生徒さんが『よしか先生』と声をかけてくれて、最初誰かわからないほどスラッとスリムになっていた。
1ヶ月だけの指導後も『コツコツ続けて-14kg痩せた』と聞き、トレーナー冥利に尽きました」と語る。ほかにも「『-15kg痩せました』や『1年間で20kg減です』といった声もたくさんもらえて、本当にイベントをしてよかった」と笑顔を見せた。
「知識を持って自分の力で継続できるのが“食べ痩せダイエット”の最大の強み」と力説するよしかさんが、今回提案したのは『野菜・お肉の冷凍ストックおかず』。
下準備は千切り野菜・肉（豚ももなど）をキャンディ包みにして冷凍保存。
「お肉に5倍量ほどの野菜を入れると満腹感も◎。
忙しい日は“帰ったら蒸す or チンするだけ”だから、
コンビニ惣菜でつい太ってしまう…という悩みから卒業できます」とアドバイスする。
「家族も喜ぶメニューで並べて食べてちょっと太っちゃう方も多いけど、
食べ痩せ作り置きなら大丈夫」とも断言。
調理法も3種（せいろ蒸し、フライパン蒸し、電子レンジ蒸し）を解説し、
「せいろ蒸しがなくてもフライパンやレンジで十分OK。
お野菜やお肉はまとめて冷凍、調理は油を使わずヘルシーで食べ応えもあり。
カロリーコントロールしやすい調理法です」とテクニックを披露した。
気になる食べ比べでも「レンチン蒸しは旨味が強く、お肉もしっとり。
フライパン蒸しは水分多めで鍋っぽい味。せいろ蒸しは野菜のシャキシャキ感が一番」と違いを分析。
「夜にこんだけ食べていいの？と不安になる方もいるけど、油も少ないので夜OK。
むしろ消化も早い」と持論を展開した。
動画の最後には
「どれも美味しくてカロリーが一緒。手軽に作り置きできるからぜひ試してみて！」としめくくった。
関連記事
「甘味料は“取らない”より“上手に付き合う”が正解！」ダイエット向き糖選びを徹底解説
「50代でも－10キロ痩せは夢じゃない！鮭でホルモンバランス・姿勢改善がカギ」
よしか「50代からも-10kg可能！お菓子代わりの焼き芋で食べながら痩せる」作り置き5品を伝授
チャンネル情報
40代〜60代女性向け 食べて痩せるダイエット食べ痩せトレーナー 田京よしか