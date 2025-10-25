この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『たべやせ健康チャンネル』で“【40代ー15キロ痩せ】超かんたん！痩せる、冷凍ストック蒸し。

作り置き料理のコツ。帰宅後すぐできる。

せいろ蒸し、レンジ蒸し、フライパン蒸し”と題した動画が公開された。



食べ痩せトレーナーのよしかさんは、

多忙な女性のための痩せる作り置きおかずレシピや、ダイエット成功の秘訣を語った。



よしかさんは、先日実施したリアルセミナーでの出来事を披露。

「約1年前に食事指導した生徒さんが『よしか先生』と声をかけてくれて、最初誰かわからないほどスラッとスリムになっていた。

1ヶ月だけの指導後も『コツコツ続けて-14kg痩せた』と聞き、トレーナー冥利に尽きました」と語る。ほかにも「『-15kg痩せました』や『1年間で20kg減です』といった声もたくさんもらえて、本当にイベントをしてよかった」と笑顔を見せた。



「知識を持って自分の力で継続できるのが“食べ痩せダイエット”の最大の強み」と力説するよしかさんが、今回提案したのは『野菜・お肉の冷凍ストックおかず』。



下準備は千切り野菜・肉（豚ももなど）をキャンディ包みにして冷凍保存。

「お肉に5倍量ほどの野菜を入れると満腹感も◎。



忙しい日は“帰ったら蒸す or チンするだけ”だから、

コンビニ惣菜でつい太ってしまう…という悩みから卒業できます」とアドバイスする。

「家族も喜ぶメニューで並べて食べてちょっと太っちゃう方も多いけど、

食べ痩せ作り置きなら大丈夫」とも断言。



調理法も3種（せいろ蒸し、フライパン蒸し、電子レンジ蒸し）を解説し、

「せいろ蒸しがなくてもフライパンやレンジで十分OK。



お野菜やお肉はまとめて冷凍、調理は油を使わずヘルシーで食べ応えもあり。

カロリーコントロールしやすい調理法です」とテクニックを披露した。



気になる食べ比べでも「レンチン蒸しは旨味が強く、お肉もしっとり。

フライパン蒸しは水分多めで鍋っぽい味。せいろ蒸しは野菜のシャキシャキ感が一番」と違いを分析。



「夜にこんだけ食べていいの？と不安になる方もいるけど、油も少ないので夜OK。

むしろ消化も早い」と持論を展開した。



動画の最後には

「どれも美味しくてカロリーが一緒。手軽に作り置きできるからぜひ試してみて！」としめくくった。