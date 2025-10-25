この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

阪急大阪梅田駅近くの複合施設「D.D.HOUSE」（大阪市北区）で10月25日から、ビールと“イチ押しフード”が楽しめるイベント「D.D.HOUSE オクトーバーフェスト」が開かれる。24日には、元フードファイターのジャイアント白田さんが登場するPRイベントも行われた。



「D.D.HOUSE オクトーバーフェスト」では、施設内の飲食店17店舗が、ビールと“ベストマッチ”する自慢の一品を提供。「アサヒスーパードライ」（アサヒ）、「晴れ風」（キリン）、「赤星（ラガービール）」（サッポロ）、「サントリー生ビール」（サントリー）の4大メーカーによる多彩なビールも楽しめる。



PRイベントで白田さんは、ビールの飲み比べやフードメニューの試食を体験し、「いろいろなお店のフードとビールのマリアージュを楽しんでほしい」と来場を呼びかけた。



営業時間は店舗により異なる。11月3日まで。

