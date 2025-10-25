この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪急大阪梅田駅近くの複合施設「D.D.HOUSE」（大阪市北区）で10月25日から、ビールと“イチ押しフード”が楽しめるイベント「D.D.HOUSE オクトーバーフェスト」が開かれる。24日には、元フードファイターのジャイアント白田さんが登場するPRイベントも行われた。

「D.D.HOUSE オクトーバーフェスト」では、施設内の飲食店17店舗が、ビールと“ベストマッチ”する自慢の一品を提供。「アサヒスーパードライ」（アサヒ）、「晴れ風」（キリン）、「赤星（ラガービール）」（サッポロ）、「サントリー生ビール」（サントリー）の4大メーカーによる多彩なビールも楽しめる。

PRイベントで白田さんは、ビールの飲み比べやフードメニューの試食を体験し、「いろいろなお店のフードとビールのマリアージュを楽しんでほしい」と来場を呼びかけた。

営業時間は店舗により異なる。11月3日まで。

