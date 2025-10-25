日本社会の現状に、「遅れてる! 海外ではありえない!」なんて目くじらを立てている人もいますが……。いえいえ、他の国の皆さんも基本は一緒なんです！ そんな、「衝撃」「笑える」「トホホ」がキーワードの世界の下世話なニュースを、Xで圧倒的な人気を誇る「May_Roma」（めいろま）こと谷本真由美さんに紹介していただきます。“英国版三原じゅん子”副首相のありえない不正疑惑とはーー。

【写真】卑怯きわまりない…進次郎陣営の“敗北記念写真”で顔を隠す三原じゅん子氏

極貧の家庭から成り上がり

残念なことに、政治家の不正は絶え間なく報道されるものですが、イギリスでもアンジェラ・レイナーさんという国会議員による、とんでもない不正が判明し、副首相を辞任することになりました。

彼女は、与党である労働党のキア・スターマー首相を長く支えてきた存在で、“労働者階級の星”といわれていたほどの政治家。そのキャリアはイギリスの典型的なエリート政治家とは一線を画すものでした。極貧の家庭で育ち、16歳という若さで妊娠と出産を経験すると、高校を中退。シングルマザーとして子どもを育てながら社会福祉の資格を取得し、介護士として働くように。

労働組合に入るとその活躍が認められ、労働党に入党。“ヤンママ”“シンママ”を強調し、「高校を卒業していない」と公言することで、愚直な労働者階級というキャラクターを自身の売りに成り上がってきたのです。日本で例えるなら、実際に高校中退で現在は政治の舞台で活躍する三原じゅん子内閣府特命担当大臣、といったところでしょうか。

給付金で高級住宅街にマンション購入

レイナー氏は順調に出世し、ついに副首相にまで上り詰めます。ところが、ここにきて数々の不正疑惑が噴出したわけです。

まずは、未熟児で生まれ障害のある息子のケアのために国から給付されたお金で、高級住宅街にマンションを購入した疑惑。そして、このマンションを別宅ではなく「主な住宅」として申告したことで多額の税金逃れをした、という疑惑です。イギリスでは家が「主な住宅」になるのか「別宅（別荘）」になるのかで不動産購入時の税金が大幅に変わるのですが、彼女の拠点の住宅は実は別のところにあったと。つまり嘘の申請をしていたことが発覚したのです。

しかも彼女は副首相と兼任で、住宅問題を担当する「住宅・コミュニティー担当相」だったということ! 住宅問題を解決しなくてはならない責任者が、思いっきり不正をしていたわけですから、イギリス国民の怒りは相当なものでした。

これに比べたら、最近話題となった、三原大臣が国会を抜け出して美容整形クリニックでアンチエイジング治療……なんて、まだ可愛いものかもしれません。