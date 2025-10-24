現役ドラフトから2年で戦力外に

巨人は24日、馬場皐輔投手、育成の坂本勇人捕手、鴨打瑛二投手の3人に来季の契約を結ばない旨を伝えたと発表。ファンの間ではさまざまな形で衝撃が広がっている。

馬場は仙台育英高、仙台大を経て2017年ドラフト1位で阪神に入団。2020年には32試合、2021年には44試合に登板するなど救援で活躍した。2023年オフには現役ドラフトで巨人に移籍。しかし、2年間で計9試合の登板にとどまっていた。通算115登板、7勝4敗、22ホールド、防御率3.48。

育成の坂本勇は佐賀・唐津商高から2020年に育成ドラフト6位で入団。チームの看板選手として知られる坂本勇人内野手と同姓同名として話題を集めたが、2軍では今季出場なしに終わった。鴨打は長崎・創成館高から2021年育成ドラフト5位で入団。2022年に2軍で1試合に登板しただけだった。

元ドラフト1位にも厳しい通告となったことに、SNSでは「馬場、嘘だよな……？」「早すぎじゃね!?」「馬場はもったいない」「嘘やん!? 馬場戦力外って」「馬場はまだまだやれそうだけど」「馬場、阪神帰ってこい！」と衝撃が広がっていた。

一方で、阪神は過去3年の現役ドラフトで、2022年の陽川尚将内野手（西武へ移籍）、2023年の馬場、2024年の浜地真澄投手（DeNAへ移籍）を放出。育成契約を打診した浜地を含めて3人がいずれも戦力外となる形に。「阪神の見切り力マジですごいな」「阪神が現役ドラフトで放出した選手は全員切られたのか」「阪神の見切りのタイミングの正確さは12球団イチ」「阪神の現役ドラフトの出し入れエグい」というSNSの反応も見られた。（Full-Count編集部）