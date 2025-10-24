¥Ù¥Ã¥¡¼¡¡À¶½ãÇÉÇä¤ê¡ÖÊø²õ¤·¤¿¤éÂçÊÑ¡×¤Î»ØÅ¦¤Ë¥Þ¥¸¥ì¥¹¡Öº£¡¢Âè2·ÁÂÖ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê41¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÀ¶½ãÇÉÇä¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢6¿Í¤Î½÷À¥²¥¹¥È¤¬2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤ªÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ã¤·¤¤µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹´ë²è¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥é¥¹¥È¿å³Ý¤±ÏÀ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÀÖÍç¡¹¤Ê²¼¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥¬¥Ã¥Äor¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇòÇ®¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥Ã¥Ä¡×¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐ¹³¡£¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¥Á¡¼¥à¤Î²Ã¸î°¡°Í¡¢¡ÖA¥Þ¥Ã¥½¡×²ÃÇ¼¡¢¸µAKB48Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ë¡ÖÀ¶½ãÇÉ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡©ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊý¤¬»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡Î±¤«¤é¡ÖÊø²õ¤·¤¿¤È¤ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤è¡×¤È¥Þ¥¸´é¡£²áµî¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÆ±¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤¢¤ó¤ê¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡×¤È¶ì¤·Ê¶¤ì¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Æþ¤ë¤Û¤É¡£Æ±¤¸¤¯²áµî¤ËÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î²Ã¸î¤â¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È²¼¥Í¥¿¤âÉð´ï¤Î1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ÇÈ¿ÂÐÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ÃÇ¼¤Ë¡Ö¤Ö¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¤â¡Ö¸µÀ¶½ãÇÉ¤ä¤Ç¼«Ê¬¡¢1ÈÖ¤Ö¤ì¤Æ¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¡Ö¤Ö¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÌÚ¤ÃÃ¼¤ß¤¸¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£º£¡¢Âè2·ÁÂÖ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÂçÎÌ¤Î¡È¿å¡É¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£