J1最終盤…現在の「スピード王」はファジアーノ岡山の24歳FW！ガンバ大阪の2選手や韋駄天ルーキーが追走

明治安田J1リーグはいよいよ最終盤。

残り4節で、鬼木達監督率いる鹿島アントラーズが首位に立ち、リカルド・ロドリゲス監督の柏レイソルが勝点3差で追っている。

下位では、最下位アルビレックス新潟のJ2降格がほぼ確定。19位の湘南ベルマーレもやや厳しい状況で、18位の横浜FCと17位の横浜F・マリノスが競り合っている状況だ。

そんなJ1の最新スピードランキングを紹介。10月24日現在、「トップスピード」上位の顔ぶれは以下の通りとなっている。

1．ウェリック・ポポ（ファジアーノ岡山）35.5km/h

2．山下諒也（ガンバ大阪）35.4km/h

2．ウェルトン（ガンバ大阪）35.4km/h

2．中村草太（サンフレッチェ広島）35.4km/h

2．山田新（※川崎フロンターレからセルティックへ移籍）35.4km/h

6．中山克広（名古屋グランパス）35.3km/h

6．永井謙佑（名古屋グランパス）35.3km/h

8．三浦颯太（川崎フロンターレ）35.2km/h

8．湯澤聖人（アビスパ福岡）35.2km/h

10．松村優太（鹿島アントラーズ）35.1km/h

10．マルセロ・ヒアン（FC東京）35.1km/h

首位に立つのは、今年6月にファジアーノ岡山へ加わったブラジル人FWウェリック・ポポだ。

レッドブル・ブラガンチーノから期限付き移籍で加入している24歳は、ここまで単独トップの時速35.5kmを記録。ただ、成績のほうは9試合の途中出場でノーゴールと振るわず。残り試合での爆発が期待される。

2位には、ガンバ大阪の快速アタッカーである山下諒也とウェルトンがランクイン。さらに、今年7月の東アジアE-1選手権で日本代表デビューを飾ったサンフレッチェ広島の“韋駄天ルーキー”、中村草太も首位をうかがっている。

見ての通り上位は紙一重の差であり、今季の「スピード王」を巡る争いもひそかに注目される。