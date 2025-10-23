Amazonが配達ドライバー向けAIスマートグラスを発表、配達先までのナビをレンズに投影して荷物スキャンや配達完了手続きも自動化

Amazonが配達ドライバー向けAIスマートグラスを発表、配達先までのナビをレンズに投影して荷物スキャンや配達完了手続きも自動化