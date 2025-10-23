タレントのベッキー（41）が22日に放送されたMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。ラーメン店「天下一品」のCM出演中にライバルのラーメン店に入店したことを週刊誌に撮られ、謝罪した際の天下一品側の反応を明かした。

激安で大繁盛しているお店から謎の儲かる商売まで、世の中に潜む様々なゼニ儲けのカラクリを、出演者とともにクイズ形式で解き明かしていく番組。

今回は人気ラーメン店「『天下一品』の最果て店を徹底リサーチ」と題して放送された。ベッキーは同店のCMに2007年から2014年まで出演しており、MCの矢部浩之から「CMやってる時は、ほかのラーメン店は行きにくかった?」と聞かれた。

当時について「できるだけ行かないようにしてました」と配慮していたと明かした。だが、「たまにちょっと食べたい時あるじゃないですか。で、ラーメン屋に行ったんですよ。『天下一品』ではないラーメン屋さん。そうしたら、それが週刊誌に撮られちゃって」と、CM中に天下一品の店舗から数百メートル離れたライバル店に行ったことが報じられてしまった。

これにより「謝りの連絡をさせてもらった」と天下一品に謝罪。この謝罪に対して天下一品側からは「いいえ。ベッキーさんが、ラーメンが本当に好きだということが広まったのでOKです」と“神対応”で許してくれたという。

天下一品の対応にMCの盛山晋太郎は「心広い!」と感激しつつ「でも、数百メートルのとこ行ってたって…絶対ベッキーさんが悪いですよ。詰め甘すぎません?」とバッサリ。ベッキーは「ごめんなさい」とうなだれ、スタジオは笑いに包まれた。