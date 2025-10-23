[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 45 Thiago Pitarch

FW 9 エンドリッキ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

シャビ・アロンソ

[ユベントス]

先発

GK 16 ミケーレ・ディ・グレゴリオ

DF 4 フェデリコ・ガッティ

DF 6 ロイド・ケリー

DF 24 ダニエレ・ルガーニ

MF 8 トゥーン・コープマイネルス

MF 10 ケナン・ユルディズ

MF 15 ピエール・カルル

MF 19 ケフレン・テュラム

MF 22 ウェストン・マッケニー

MF 27 アンドレア・カンビアーゾ

FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ

控え

GK 1 マッティア・ペリン

GK 43 M. Fuscaldo

DF 25 ジョアン・マリオ

MF 5 マヌエル・ロカテッリ

MF 17 バシリェ・アジッチ

MF 18 フィリップ・コスティッチ

MF 21 ファビオ・ミレッティ

FW 7 フランシスコ・コンセイソン

FW 11 エドン・ジェグロバ

FW 20 ロイス・オペンダ

FW 30 ジョナサン・デイビッド

監督

イゴール・トゥドール

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります