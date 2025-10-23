R・マドリーvsユベントス スタメン発表
[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 45 Thiago Pitarch
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
[ユベントス]
先発
GK 16 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 6 ロイド・ケリー
DF 24 ダニエレ・ルガーニ
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 10 ケナン・ユルディズ
MF 15 ピエール・カルル
MF 19 ケフレン・テュラム
MF 22 ウェストン・マッケニー
MF 27 アンドレア・カンビアーゾ
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 43 M. Fuscaldo
DF 25 ジョアン・マリオ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 17 バシリェ・アジッチ
MF 18 フィリップ・コスティッチ
MF 21 ファビオ・ミレッティ
FW 7 フランシスコ・コンセイソン
FW 11 エドン・ジェグロバ
FW 20 ロイス・オペンダ
FW 30 ジョナサン・デイビッド
監督
イゴール・トゥドール
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 45 Thiago Pitarch
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
[ユベントス]
先発
GK 16 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 6 ロイド・ケリー
DF 24 ダニエレ・ルガーニ
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 10 ケナン・ユルディズ
MF 15 ピエール・カルル
MF 19 ケフレン・テュラム
MF 22 ウェストン・マッケニー
MF 27 アンドレア・カンビアーゾ
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 43 M. Fuscaldo
DF 25 ジョアン・マリオ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 17 バシリェ・アジッチ
MF 18 フィリップ・コスティッチ
MF 21 ファビオ・ミレッティ
FW 7 フランシスコ・コンセイソン
FW 11 エドン・ジェグロバ
FW 20 ロイス・オペンダ
FW 30 ジョナサン・デイビッド
監督
イゴール・トゥドール
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります