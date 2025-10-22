高市早苗氏が選出された２１日の首相指名選挙で、参院の投票結果に“異変”が見られた。この数年、毎回投じられていた伊藤孝恵氏（５０＝国民民主）への１票がなかったのだ。

国会で驚きを呼んだのは、菅義偉氏が選ばれた２０２０年９月の首相指名選。参院では会派の代表でもない伊藤氏に１票が入っており、無所属の寺田静氏（５０）が自ら投票したことを明かした。以来、昨年２回の指名選を含めて、伊藤氏への１票が続いていた。

寺田氏は同日付のブログに、「今回、私が首相指名選挙で（１度目２度目共に）一票を投じたのは高市早苗さんです」と記した。

ブログでは、高市氏の主張に賛同できない部分が少なからずあり「政治信条や価値観が一致しない人物が政治のトップに立つことに、ためらいや疑問がなかったわけではありません」と説明。その上で「今まで念願してきた女性総理の誕生を否定することは、私はできません」と続け、女性総理の誕生は大きな意義を持つと訴えた。

愛知県選挙区選出の伊藤氏は、テレビ局などの勤務を経て１６年に初当選し、現在２期目。子育てや介護、教育などの政策課題に熱心に取り組んでいる。寺田氏は１９年に秋田選挙区で初当選し、今年再選を果たした。