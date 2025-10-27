ニューストップ > 国内ニュース > 高市内閣の支持率は75.4％ れいわ新選組支持層も71.6％が「支持」 日本保守党 参政党 保守 れいわ新選組 国民民主党 立憲民主党 日本維新の会 消費税 物価 FNNプライムオンライン 高市内閣の支持率は75.4％ れいわ新選組支持層も71.6％が「支持」 2025年10月27日 14時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと FNNが25日と26日に実施した世論調査で、高市内閣の支持率は75.4％だった 支持政党別では、れいわ新選組支持層の71.6％が「支持する」と回答 「日本初の女性首相という『革新』が起きたことへの評価だろうか」と筆者 記事を読む おすすめ記事 「ワイド！スクランブル」コメンテーター、高市政権の高支持率に「強い数字に引っ張られるだけではなくて…」 2025年10月27日 12時13分 山口真由氏、高市内閣の支持率７１％に「ＳＮＳはどちらかと言うと、高市さんの方を好意的に評価してきた」 2025年10月23日 18時43分 カンニング竹山、高市内閣の支持率７１％に「期待できそうだなっていう感じのごあいさつとか…期待値は上がると思いますよね」 2025年10月23日 16時20分 橋下徹氏 高市内閣の高支持率に見解「期待が凄いある」も感じている懸念「力に見合わない勇ましさを…」 2025年10月26日 7時46分 高市早苗氏、首相就任後初めてX更新「所信表明演説」に触れる 「ヤジに負けるな」と応援の声 2025年10月24日 19時46分