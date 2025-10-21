今日21日、沖縄では前線や熱帯低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。昼前に沖縄県南城市糸数や読谷村では非常に激しい雨が降りました。24日(金)頃にかけて大気の不安定な状態が続きます。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また、与那国島地方に波浪警報が発表されています。うねりを伴う高波に警戒してください。

今日21日 沖縄で非常に激しい雨

今日21日、南西諸島付近には前線が延びています。また、沖縄の先島諸島付近には熱帯低気圧があります。熱帯低気圧は今のところ、台風にはならない見込みですが、前線や熱帯低気圧の影響で、沖縄では大気の状態が非常に不安定となっています。



沖縄には活発な雨雲がかかり、昼前に沖縄県南城市糸数では1時間66.5ミリ、読谷村では1時間50.0ミリの非常に激しい雨が降りました。



48時間雨量の最大値は新石垣空港では190.5ミリ(0時10分まで)、石垣市伊原間で176.0ミリ(0時30分まで)、那覇市で157.5ミリ(12時30分まで)と、まとまった雨量となっています。

24日(金)頃にかけて大雨の恐れ 高波にも警戒

24日(金)頃にかけて沖縄では大気の不安定な状態が続くでしょう。沖縄本島地方と先島諸島では、22日(水)にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。その後、24日(金)頃にかけても活発な雨雲がかかり、さらに雨量が増えるでしょう。



今日21日に予想される1時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 40ミリ

宮古島地方 30ミリ

八重山地方 40ミリ

22日(水)に予想される1時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 30ミリ

宮古島地方 30ミリ

八重山地方 40ミリ



22日(水)12時までに予想される24時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 100ミリ

宮古島地方 100ミリ

八重山地方 100ミリ

その後、22日(水)12時から23日(木)12時までに予想される24時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 100ミリ

宮古島地方 100ミリ

八重山地方 100ミリ

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。



また、与那国島地方に波浪警報が発表されています。22日(水)明け方にかけてうねりを伴い大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。