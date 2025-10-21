素粒子物理の世界で大激震…「未知の素粒子」を発見する巨大プロジェクトが頓挫…その瞬間に立ち会った若き物理学者がみたものは？

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

その謎に迫った新刊『質量はなぜ存在するのか』より、その内容の一部をご紹介します。

初の海外旅行で参加した「国際会議」

私にとって初めての海外旅行は大学院生のとき、1993年秋のことだった。もちろん英語はさっぱりわからない。アメリカ・テキサス州ダラス行きの飛行機では、エコノミークラスの中央に5列並んだ席の真ん中に押し込められた。私の両側2つずつの席にはそれぞれ新婚旅行のカップルが座っている。もちろん目的地はダラスではなく、フロリダ州オーランドへの乗り換えらしい。

そこにはディズニー・ワールドという夢のように楽しい場所があるというのも当時は知らなかった。邪魔をするのも悪いのでこちらはトイレにも出られない。居心地の悪い席で12時間のフライトに耐えられたのは、やはり若かったからだろう。

出席した国際会議での発表は、やはりボロボロだった。外国人に話しかけようにも、英語を聴き取れないしこちらも言葉が出てこないのでまったく会話にならない。大学院で始めた研究はそれなりに楽しかったが、外国でこんなにつらい思いをしないといけないとは。一刻も早く日本に帰りたい。せっかくの海外旅行だからと2週間かけてあちこち行くことにしたのが悔やまれた。

このとき、素粒子物理の世界ではもっと深刻な事態が進んでいた。

素粒子物理の世界で、大激震

テキサス州で建設が進んでいたSSC計画が、議会の反対で中止に追い込まれようとしていたのだ。SSCは、超伝導超衝突型加速器と訳せばよいだろうか。

テキサス州に周長90キロメートルにもおよぶトンネルを新たに掘って、その中に高エネルギーで走る陽子を曲げるための強力な超伝導磁石を並べる。当時の加速器よりも何十倍も大きなエネルギーを作り出して未知の素粒子を発見しようとする巨大プロジェクトだった。

長いトンネルと言えば青函トンネルが思い浮かぶが、それでも長さは50キロちょっと。ドーバー海峡の下を走る英仏海峡トンネルもだいたい同じくらいだ。90キロメートルのトンネルを素粒子実験のためだけに掘る計画がいかに巨大なものかがわかるだろう。

だが、やはりその大きさが災いした。

プロジェクトが進みトンネルも掘り進むにつれて、当初の予算が拡大していく。とうとう1兆数千億円にまでふくらんだところで議会が音を上げた。初めての海外旅行で私が参加した国際会議は、新たに建設が進められたその研究所で行われた。

そしてまさにその場から、プロジェクトの中止を決める議会中継を見ることになってしまった。現地の研究者らはなぜか無表情だった。たとえ意見を話し合っていたとしても私の英語力では聴き取れなかっただろうが。

SSC計画で多くの素粒子物理学者がやろうとしていたことは、ヨーロッパのCERNに建設されたLHCに引き継がれた。ただし、その規模はおよそ3分の1程度に縮小された。

コンセプトは同じで、周長27キロメートルのトンネルに超伝導磁石を並べてその中に陽子を走らせ、数ヵ所の検出器で正面衝突させる。長さが短い分だけ達成できるエネルギーは低めにはなるが、それでもこれまであったものよりも桁違いに高いエネルギーを実現できる。

LHCの第一の目標は、素粒子に質量をあたえる役割を背負ったヒッグス粒子を見つけること。さらにあわよくば、予想外の素粒子の出現といった大発見も期待される。

しかし待てよ。素粒子の質量は量子色力学のややこしい真空のせいで生まれているのではなかったか。それなのになぜさらにヒッグス粒子などというものが登場するのか。そう考える読者がいても無理はない。

逆に、ヒッグス粒子は聞いたことがあるけれど量子色力学の真空なんて知らないという人も多かっただろう。本書では、ヒッグス粒子の元になっているヒッグス機構について紹介することになる。

ヒッグス機構は質量の起源だとよく言われるが、物質の質量という意味では全体の2パーセント分にしかならず、量子色力学の98パーセントにくらべれば些細な部分ではある。

実のところ、ヒッグス粒子を見つけたい本当の理由はそこではない。ヒッグス機構に関してはわかっていることがほとんどないので、今まで私たちが知らなかった未知の物理法則を見つけるとびらになるのではないかと期待されているのだ。

