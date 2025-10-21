魔界ダンサー「ギリギリで生きてます」プロ3年目のリアルな生活と本音
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「ダンサーにインタビュー！！」と題された今回の動画には、ダンスユニット「リクユー」のメンバーで21歳の魔界ダンサーさんが登場。現役のプロダンサーとして活動する若者が、自身の歩みや生活、仕事への考え方について赤裸々に語った。動画序盤では、視聴者からの貯金額や給料といったリアルな質問に「貯金額教えてください。そんなたまってないです。ギリギリで生きてます」と率直に回答。また、お給料については「30ぐらい」と明かし、プロダンサーとしてのリアルな懐事情ものぞかせた。
魔界ダンサーさんはダンス歴わずか3年ながら、「努力はしたことがないです。自分の好きを大事に」と独自の視点を強調し、“才能”や“好き”という感情こそが自身のモチベーションだと語る。趣味の歌については「オールジャンル。ミセスグリーンアップル。ミセスも大好きです」とお気に入りのアーティストを挙げる場面も。
生活費の大半が「実際問題、交通費。マカイから渋谷の交通費が片道1000円ぐらい」と話し、ダンサー活動の舞台裏にある地味な苦労も垣間みせた。好きな言葉を聞かれると「なるようになるです」と答え、肩肘張らない前向きな姿勢が印象的だ。
最後は「初の女性総理。本当に日本国民として頑張ってください」と新政権へのエールで動画を締めくくった魔界ダンサーさん。世界平和を願い、今日も“ギリギリ”な日常のなかで、自身の「好き」を大切にしながらダンスを続けている。
