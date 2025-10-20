ナポリがハロウィン限定「骸骨ユニフォーム」を発表！特別エンブレムの“仕掛け”が面白い

イタリア1部SSCナポリとキットサプライヤーのEA7は17日、今シーズンのハロウィン限定ユニフォームを発表した。

ナポリが10月にハロウィン仕様のユニフォームをリリースするのは、今季で4度目となる。

Napoli 2025-26 EA7 “Halloween” Special Edition

ナポリ 2025-26 EA7 ハロウィン限定 ユニフォーム

クラブ史上4作目となる今季のハロウィン限定ユニフォームは、ダークブルーを基調色に採用。闇夜の森をイメージさせるグラフィックを背景に、骸骨とコウモリの絵柄がハロウィンの雰囲気を不気味に演出する。

アクセントカラーのオレンジはかぼちゃのイメージだろうか。また、今作ではエンブレムにちょっとした“仕掛け”を施しているのも面白い。

エンブレムは骸骨に掴まれているというユニークなデザイン。この骸骨の手には蓄光性素材が使われているため、暗闇の中で光を放つ。ハロウィン向けにちょっとした遊び感覚のある仕掛けだ。

今作のデザインには、ナポリの人々の死者に対する畏敬の念が込められている。

クラブ側の説明によると、デザインのモチーフは“アニメ・ペッツェンテッレ”（anime pezzentelle）という一種の死者崇拝。animeはアニメーションの意味ではなく、イタリア語で“魂”を意味するanimaの複数形だ。

地元ナポリには「フォンタネッレ墓地」という、16世紀に作られた無数のドクロが積み重なる洞窟内の納骨堂がある。この場所に眠っているのは、日本人的な感覚で言うところの無縁仏に近いのだが、そんな名もなき魂たちがアニメ・ペッツェンテッレの対象なのだという。

このデザインは、死者崇拝というナポリのある種神秘的な側面と、今やポップカルチャーとなったハロウィンの融合とも言えるもの。ちなみにフォンタネッレ墓地は、2023-24シーズンのハロウィンキットのデザインに採用されている。

ハロウィンの夜に！悪霊も逃げる「ヤバいユニフォーム」7選

ゴールキーパー用として、レッドを基調とした限定モデルも登場。現時点で着用予定試合は発表されていないが、10月31日のハロウィン本番に最も近いホームゲームとなる第8節インテル戦（10月25日）の可能性が高い。

ちょっと不気味でゴシック感の強いハロウィン限定ユニフォームは、クラブ公式オンラインストアで販売中。

