この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪の夏の風物詩「なにわ淀川花火大会」、今年は秋に開催

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・淀川河川敷で10月18日、「第37回 なにわ淀川花火大会」が開催された。



大阪の夏の風物詩として多くの人に親しまれてきた「なにわ淀川花火大会」は、今年は大阪・関西万博（10月13日まで）の開催時期と重ならないよう、秋に時期をずらして行われた。



今年のテーマは「～BreakThrough～ なにわの空に未来へ届く花火を世界へ」。開催途中には雨が降る場面もあったが、約60分間にわたり壮大な花火エンターテインメントショーが繰り広げられ、観客を魅了した。