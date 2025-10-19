大阪の夏の風物詩「なにわ淀川花火大会」、今年は秋に開催
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
大阪・淀川河川敷で10月18日、「第37回 なにわ淀川花火大会」が開催された。
大阪の夏の風物詩として多くの人に親しまれてきた「なにわ淀川花火大会」は、今年は大阪・関西万博（10月13日まで）の開催時期と重ならないよう、秋に時期をずらして行われた。
今年のテーマは「～BreakThrough～ なにわの空に未来へ届く花火を世界へ」。開催途中には雨が降る場面もあったが、約60分間にわたり壮大な花火エンターテインメントショーが繰り広げられ、観客を魅了した。
大阪の夏の風物詩として多くの人に親しまれてきた「なにわ淀川花火大会」は、今年は大阪・関西万博（10月13日まで）の開催時期と重ならないよう、秋に時期をずらして行われた。
今年のテーマは「～BreakThrough～ なにわの空に未来へ届く花火を世界へ」。開催途中には雨が降る場面もあったが、約60分間にわたり壮大な花火エンターテインメントショーが繰り広げられ、観客を魅了した。
関連記事
阪神梅田本店に「Mukashin」、老舗菓子店「むか新」が百貨店に初出店 こがしバターケーキなど販売
大阪で空中レストラン「ディナー・イン・ザ・スカイ」 非日常体験がSNSで話題に
大阪・関西万博、最終日にコブクロ登場 テーマソングを依頼した松井一郎さんも
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/