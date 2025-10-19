この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・淀川河川敷で10月18日、「第37回 なにわ淀川花火大会」が開催された。

大阪の夏の風物詩として多くの人に親しまれてきた「なにわ淀川花火大会」は、今年は大阪・関西万博（10月13日まで）の開催時期と重ならないよう、秋に時期をずらして行われた。

今年のテーマは「～BreakThrough～ なにわの空に未来へ届く花火を世界へ」。開催途中には雨が降る場面もあったが、約60分間にわたり壮大な花火エンターテインメントショーが繰り広げられ、観客を魅了した。

