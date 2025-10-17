ブロンコビリー、平日ディナーが全品20%オフに、来店回数に応じて最大30%オフになるクーポンも配布/全国140店舗突破記念「大感謝祭」
ステーキハウス ブロンコビリーは、全国140店舗突破を記念し、2025年10月から12月にかけて「140店舗突破 大感謝祭」を開催する。期間中は、平日ディナータイム限定で店内での食事が全品20%オフとなるほか、来店回数に応じて最大30%オフになる「ありがとうスタンプカード」を配布する。〈平日ディナータイム限定で会計から20%オフ〉
「140店舗突破 大感謝祭」は、以下の3期間に分けて実施される。
･第1弾:10月20日〜10月24日
･第2弾:11月17日〜11月21日
･第3弾:12月15日〜12月19日
いずれも平日ディナータイム(16時以降)の店内飲食が対象で、会計時に20%オフが適用される。対象商品は、ステーキ･ハンバーグを含む店内飲食全商品(デザート･おつまみ･物販のみは対象外)。
※ブロンコビリー商品券、株主優待券、キッズクラブ、アプリのお誕生日クーポンのみ併用可。スクラッチ券やアプリクーポン、株主優待券などとの併用は不可。
「140店舗突破 大感謝祭」開催期間中、ディナータイムに来店した人に、「ありがとうスタンプカード」を配布する。期間中のディナータイムに来店するごとにスタンプが1つ押され、貯まったスタンプの数によって、クーポン利用可能期間のディナータイムの会計を割引する。デザート、おつまみ、物販のみの利用はクーポン対象外。
･スタンプ1個:10%OFF
･スタンプ2個:20%OFF
･スタンプ3個:30%OFF
【クーポン利用可能期間】
2026年1月2日〜3月31日
※クーポンの利用は平日16時以降の店内飲食限定で、割引上限は1会計につき3,000円まで。
